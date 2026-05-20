Салат із крабовими паличками по-новому: виходить пікантно та дуже ніжно (відео)

Салати з крабовими паличками давно стали популярною стравою завдяки простоті приготування та ніжному смаку.

Готують їх у найрізноманітніших варіаціях — з рисом, сиром, свіжими овочами або пекінською капустою для більш легкої та хрусткої текстури. Особливу популярність мають салати з корейською морквою, адже вона додає страві пікантності та яскравого смаку. Для вдалого результату варто обирати якісні крабові палички з високим вмістом риби та соковиту моркву по-корейськи без надлишку оцту. А сьогодні ми пропонуємо приготувати салат із корейською морквою та крабовими паличками — просту, але дуже ефектну закуску для щоденного або святкового столу. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Типова помилка — додавати занадто багато майонезу, через що салат втрачає легкість і текстуру. Для більш ніжного смаку плавлені сирки краще попередньо охолодити — так їх буде легше натирати. За бажанням кукурудзу можна замінити консервованим горошком, а майонез частково змішати з грецьким йогуртом для легшої заправки.

Як приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи

Інгредієнти:

морква по-корейськи — 200 г;

яйця варені — 3 шт.;

кукурудза консервована — 200 г;

крабові палички — 200 г;

плавлені сирки — 2 шт.;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати крабові палички невеликими шматочками. Натерти варені яйця та плавлені сирки на крупній тертці. Змішати у великій мисці моркву по-корейськи, кукурудзу, яйця, сирки та крабові палички. Додати майонез, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішати салат до однорідності. Поставити салат у холодильник на 15–20 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати добре охолодженим, щоб смаки інгредієнтів повністю поєдналися. Він чудово смакує як самостійна закуска або як доповнення до м’ясних і картопляних страв. Для подачі салат можна прикрасити зеленню, кунжутом або тонкими слайсами огірка. Також страва добре поєднується з хрусткими грінками або тостами.

Такий салат поєднує ніжність, легку пікантність і приємну текстуру, тому легко стає однією з найпопулярніших закусок на столі.