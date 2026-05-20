І не бутерброд, і не суші: закуска з крабовими паличками, яка здивує всіх (відео)

Цю закуску готують і на щодень, і до святкового столу

Брускети — одна з тих закусок, які виручають і в будень, і коли потрібно приготувати бутерброди на святковий стіл. Але якщо до звичного набору інгредієнтів додати ікру минтая та соус теріякі, звичайний багет перетворюється на закуску з азійською ноткою та хрусткою запеченою скоринкою, яка нагадує запечені суші.

Рецептом таких незвичних брусет поділилася блогерка valerikiry в Instagram.

Як приготувати брускети з крабовими паличками

Крабові палички краще розбирати руками або виделкою на волокна, щоб начинка вийшла пухкою та рівномірно просочилася майонезом. Сир варто натирати на великій тертці, щоб він не злипався. Соусом теріякі поливайте вже готові брускети, прямо після духовки — так він не пригорить і збереже смак.

Інгредієнти

1 багет

200 г крабових паличок

170 г твердого сиру

1–2 помідори

ікра мойви — половина упаковки

2 ст. л. майонезу

2 зубчики часнику

соус теріякі

кунжут

Приготування

Крабові палички розберіть на волокна. Помідор наріжте дрібним кубиком, сир натріть на тертці. Змішайте крабові палички з помідором, сиром, ікрою мойви, майонезом і натертим часником. Багет наріжте скибочками товщиною приблизно 1,5–2 см. Викладіть начинку на кожну скибочку, зверху посипте кунжутом. Відправте у розігріту до 180°C духовку на 15–20 хвилин — до рум'яної скоринки. Одразу після духовки полийте брускети соусом теріякі.

Як і з чим подавати

Подавайте брускети теплими, поки сир ще не застиг. Вони добре смакують самі по собі або з легким овочевим салатом.