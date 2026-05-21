І на сніданок, і на обід, і на вечерю: надзвичайні кабачкові оладки з сиром (відео)

Сезон кабачків уже розпочався, а це означає, що настав ідеальний час для легких, соковитих та бюджетних страв.

Із кабачків готують запіканки, крем-супи, овочеві рулетики, а також популярні човники з м’ясом та рисом, які давно стали літньою класикою. Для оладок найкраще обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та невеликою кількістю насіння — вони мають ніжнішу текстуру й менше води. А сьогодні ми пропонуємо приготувати надзвичайно ніжні кабачкові оладки з сиром — рум’яні, ароматні та ідеальні для будь-якого прийому їжі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Головний секрет вдалих кабачкових оладок — добре відтиснути зайву рідину з натертого кабачка, інакше маса буде надто рідкою та почне розтікатися на пательні. Для більш виразного смаку до тіста можна додати твердий сир, бринзу або навіть трохи пармезану. Якщо хочеться зробити страву більш корисною, частину борошна легко замінити вівсяними пластівцями або цільнозерновим борошном. Також оладки можна не лише смажити, а й запікати в духовці для легшого варіанту страви.

Як приготувати оладки з кабачків з сиром

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л. з верхом;

твердий сир — 100 г;

кріп — 10 г;

петрушка — 10 г;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження;

Для соусу:

сметана — 150 г;

кріп — 10 г;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Натерти кабачок на крупній тертці, посолити та залишити на 10 хвилин. Добре відтиснути зайву рідину з кабачка. Подрібнити цибулю та зелень, натерти твердий сир. Змішати кабачок із цибулею, яйцями, сиром, зеленню та спеціями. Додати борошно та ретельно перемішати масу до однорідності. Розігріти пательню з олією та викладати оладки ложкою. Обсмажити оладки з обох боків до золотистої скоринки. Змішати сметану з подрібненим кропом, часником, сіллю та перцем для соусу.

Як і з чим подавати

Кабачкові оладки найкраще смакують гарячими зі сметанним або йогуртовим соусом із зеленню та часником. Вони чудово поєднуються зі свіжими овочами, салатами або слабосоленою рибою. Для більш ситної подачі оладки можна доповнити яйцем пашот або шматочком запеченого м’яса. Перед подачею страву варто посипати свіжим кропом, зеленою цибулею чи тертим сиром.