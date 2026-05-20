Хрусткі сирні палички з моцарелою: не встигнете витягнути з духовки, як їх уже зметуть

Їх можна подавати до супу, до чаю чи брати з собою як перекус

Сирні палички з моцарелою — чудова страва, коли потрібно щось швидко приготувати на перекус чи пригостити гостей. Вони виходять хрусткими й особливо смакують разом із соусами. До того ж готуються ці палички без зайвих зусиль.

Рецептом поділилася блогерка olena.foodblog в Instagram. Вона зазначає, що палички найкраще їсти теплими.

Як приготувати сирні палички з моцарелою

Коли будете замішувати тісто на палички, не перемішуйте його надто довго. Щойно інгредієнти з'єдналися, зупиняйтесь, інакше палички вийдуть жорсткими. Якщо тісто прилипає до рук, злегка змочіть долоні водою або підсипте борошна, але не додавайте його занадто багато.

Інгредієнти

300 г грецького йогурту

320 г борошна

100 г натертої моцарели

1 ч. л. розпушувача

0,5 ч. л. солі

сухі італійські трави — за смаком

солодка паприка — за смаком

вершки або яйце для змащування

соус Цезар — для подачі

Приготування

У великій мисці змішайте грецький йогурт, борошно, розпушувач, сіль та трави. Додайте натерту моцарелу та вимішайте м'яке однорідне тісто. Сформуйте палички бажаного розміру та викладіть на деко, застелене пергаментом. Змастіть зверху вершками або збитим яйцем. Випікайте у розігрітій до 190–200°C духовці близько 20 хвилин, до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Сирні палички подавайте теплими. Вони ідеально поєднуються з соусом Цезар або домашнім часниковим соусом. Їх можна подати до супу замість хліба або взяти з собою як перекус на роботу чи навчання.