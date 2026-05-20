Звичайні овочі — незвичайний результат: секрет смачного салату з молодої капусти (відео)

Хрусткий весняний салат із кремовою заправкою захочеться готувати знову і знову

Весна та літо — час, коли на столі часто з’являються вітамінні овочеві закуски. Салат з молодої капусти, редиски та моркви саме з таких. Його можна зробити ще смачніше, якщо заправити не просто сметаною чи майонезом, а самостійно приготованим соусом.

Рецептом поділилася фудблогерка iren.lazun в Instagram. Соус вона готує на основі грецького йогурту з додаванням діжонської гірчиці, меду та лимонного соку. Така заправка виходить кремовою, з легкою кислинкою та пікантністю одночасно.

Як приготувати салат з капусти, редиски та моркви

Капусту шаткуйте якомога тонше. Завдяки цьому вона краще просочиться соусом і залишиться хрусткою. Соус готуйте окремо та заправляйте салат безпосередньо перед подачею, щоб овочі не дали зайвого соку. Для більш насиченого смаку дайте салату постояти 5–10 хвилин після заправки.

Інгредієнти

Для салату:

редиска — 1 пучок

молода капуста — невелика головка або половина великої

морква — 1–2 штуки

свіжа зелень (кріп, петрушка) — за смаком

Для соусу:

грецький йогурт — 4–5 ст. л.

майонез — 1 ст. л.

діжонська гірчиця — 1 ч. л.

мед — 1 ч. л.

часник — 2–3 зубчики

сік половини лимона

дрібно нарізана зелень

сіль, перець — за смаком

Приготування

Капусту тонко нашинкуйте. Моркву натріть на великій тертці або наріжте тонкою соломкою. Редиску наріжте кружечками або півкружечками. Зелень дрібно посічіть. Зберіть усі овочі у великій мисці. Для соусу у окремій мисці з'єднайте грецький йогурт, майонез, гірчицю, мед, видавлений часник, лимонний сік і зелень. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Заправте салат соусом, перемішайте та дайте настоятися 5–10 хвилин.

Як і з чим подавати

Цей салат підходить і як легкий обід, і як гарнір до запеченої курки або риби. Він добре поєднується з вареними яйцями або хлібом.