Пиріг, який ви готуватимете двічі на тиждень: простіше не буває (відео)

Готується просто — виходить смачно

Пироги бувають різними: від розсипчастих пісочних із полуницею до ніжних бісквітних або вершкових варіантів, які буквально тануть у роті. Саме домашня випічка цінується за простоту складу та можливість експериментувати зі смаками й текстурами. Важливо обирати якісні інгредієнти: свіже вершкове масло, натуральну ваніль та згущене молоко без зайвих домішок — це напряму впливає на ніжність і аромат готового пирога. А сьогодні ми пропонуємо приготувати той самий повітряний пиріг на згущеному молоці, який завжди вдається навіть без складної техніки. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "mamanata.food".

Щоб отримати ідеальну структуру, не варто довго вимішувати тісто — достатньо легкого змішування вінчиком до однорідності. Типова помилка — надлишок борошна, який робить випічку щільною, тому важливо дотримуватися пропорцій. Для варіацій можна додати цедру лимона, шоколадні краплі або замінити частину згущеного молока на сметану для більш легкої текстури.

Як приготувати пиріг зі згущенкою

Інгредієнти:

яйця — 5 шт.;

згущене молоко — 450 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 12 г;

вершкове масло (розтоплене) — 60 г;

ваніль — за смаком;

Спосіб приготування:

Збити яйця до легкої однорідності вінчиком. Додати згущене молоко та перемішати до поєднання інгредієнтів. Ввести розтоплене вершкове масло та знову перемішати. Додати борошно, розпушувач і ваніль та акуратно змішати до однорідного тіста без грудочок. Вилити тісто у форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати при температурі 180°C приблизно 35 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Такий пиріг найкраще смакує трохи охолодженим або кімнатної температури, коли структура стає особливо ніжною. Його можна подавати з чашкою чаю або кави, доповнивши свіжими ягодами, фруктами чи легким йогуртовим соусом. Для більш святкової подачі пиріг можна посипати цукровою пудрою або прикрасити глазур’ю з білого шоколаду. Добре поєднується також із кулькою морозива або вершками.