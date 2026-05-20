Шашлички з курячих сердечок не будуть жорсткими та сухими: як їх готувати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Секрет страви в маринуванні
Курячі сердечка — субпродукт, який часто незаслужено обходять стороною. Насправді при правильному маринуванні вони виходять ніжними, соковитими та дуже смачними. А приготування в аерогрилі дає рум'яну скоринку без зайвого жиру.
Таким рецептом поділилася блогерка babayanka.food. За її словами, страва виходить смачнішою, якщо залишити сердечка маринуватися на всю ніч — тоді соєвий соус і часник добре просочують м'ясо і воно стає особливо ароматним.
Як приготувати шашлички з курячих сердечок в аерогрилі
- Перед маринуванням сердечка потрібно добре промити та обрізати зайвий жир і судини.
- Шпажки перед нанизуванням замочіть у воді на 10–15 хвилин, щоб вони не підгоріли в аерогрилі.
- Врахуйте, що час приготування сердечок може відрізнятися залежно від моделі аерогриля, тому орієнтуйтеся на рум'яну скоринку.
Інгредієнти
- курячі сердечка — 500 г
- соєвий соус — 3–4 ст. л.
- часник — 3–4 зубчики
- спеції до м'яса — за смаком
- сіль, перець — за смаком
- олія — 1 ст. л.
Приготування
- Сердечка добре промийте, обріжте зайвий жир і судини.
- Додайте соєвий соус, вичавлений часник, спеції та олію. Перемішайте та залиште маринуватися щонайменше на 30 хвилин — а краще на ніч у холодильнику.
- Нанизайте сердечка на попередньо замочені дерев'яні шпажки.
- Викладіть шпажки в аерогриль і готуйте при температурі 180–190°C протягом 20–25 хвилин, перевертаючи приблизно в середині приготування. Готові сердечка мають бути з рум'яною скоринкою зовні та залишатися соковитими всередині.
Як і з чим подавати
Шашлик із курячих сердечок подавати на стіл зі свіжими овочами та зеленню. Цю страву також добре доповнить гарнір із картоплі, рису або запечених овочів. З соусів найкраще підійдуть часниковий або гострий чилі.