Шашлички з курячих сердечок не будуть жорсткими та сухими: як їх готувати (відео)

Секрет страви в маринуванні

Курячі сердечка — субпродукт, який часто незаслужено обходять стороною. Насправді при правильному маринуванні вони виходять ніжними, соковитими та дуже смачними. А приготування в аерогрилі дає рум'яну скоринку без зайвого жиру.

Таким рецептом поділилася блогерка babayanka.food. За її словами, страва виходить смачнішою, якщо залишити сердечка маринуватися на всю ніч — тоді соєвий соус і часник добре просочують м'ясо і воно стає особливо ароматним.

Як приготувати шашлички з курячих сердечок в аерогрилі

Перед маринуванням сердечка потрібно добре промити та обрізати зайвий жир і судини.

Шпажки перед нанизуванням замочіть у воді на 10–15 хвилин, щоб вони не підгоріли в аерогрилі.

Врахуйте, що час приготування сердечок може відрізнятися залежно від моделі аерогриля, тому орієнтуйтеся на рум'яну скоринку.

Інгредієнти

курячі сердечка — 500 г

соєвий соус — 3–4 ст. л.

часник — 3–4 зубчики

спеції до м'яса — за смаком

сіль, перець — за смаком

олія — 1 ст. л.

Приготування

Сердечка добре промийте, обріжте зайвий жир і судини. Додайте соєвий соус, вичавлений часник, спеції та олію. Перемішайте та залиште маринуватися щонайменше на 30 хвилин — а краще на ніч у холодильнику. Нанизайте сердечка на попередньо замочені дерев'яні шпажки. Викладіть шпажки в аерогриль і готуйте при температурі 180–190°C протягом 20–25 хвилин, перевертаючи приблизно в середині приготування. Готові сердечка мають бути з рум'яною скоринкою зовні та залишатися соковитими всередині.

Як і з чим подавати

Шашлик із курячих сердечок подавати на стіл зі свіжими овочами та зеленню. Цю страву також добре доповнить гарнір із картоплі, рису або запечених овочів. З соусів найкраще підійдуть часниковий або гострий чилі.