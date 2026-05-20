Картопляні зрази з грибами: близькі точно попросять добавку (відео)

Зрази — це традиційна страва східноєвропейської кухні, яку готують із картопляного або м’ясного тіста з різноманітними начинками.

Особливо популярними є зрази з печінкою, м'ясом, капустою або грибами, адже така страва поєднує ситність і ніжну текстуру. Для ідеального результату важливо обирати картоплю з високим вмістом крохмалю — саме вона допомагає тісту добре тримати форму та не розпадатися під час смаження. А сьогодні ми пропонуємо приготувати картопляні зрази з грибами — ароматну домашню страву з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Типова помилка під час приготування зразів — додавання надто великої кількості борошна, через що тісто стає важким і "забитим". Якщо картопля надто волога, краще дати їй трохи охолонути після варіння або злегка підсушити перед розминанням. Для начинки можна використовувати не лише печериці, а й лісові гриби, а також додати трохи твердого сиру або зелені для більш насиченого смаку.

Як приготувати зрази з грибами

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

яйце — 1 шт.;

борошно — 5–6 ст. л.;

сіль — за смаком;

печериці — 700 г;

цибуля — 1 шт.;

чорний перець — за смаком;

олія — для смаження;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю у підсоленій воді до готовності. Подрібнити гриби та обсмажити на олії на середньому вогні до випаровування рідини. Додати дрібно нарізану цибулю, сіль і перець та смажити начинку до готовності. Розім’яти готову картоплю до однорідної маси. Додати яйце, борошно та сіль, після чого замісити м’яке картопляне тісто. Сформувати коржики з тіста, викласти всередину грибну начинку та защипнути краї. Обваляти зрази у невеликій кількості борошна за потреби. Обсмажити зрази на олії до золотистої скоринки з обох боків.

Як і з чим подавати

Картопляні зрази найкраще подавати гарячими, одразу після обсмажування, коли скоринка залишається рум’яною та хрусткою. Вони чудово поєднуються зі сметаною, вершково-грибним соусом або свіжими овочами. Для більш ситної подачі страву можна доповнити салатом із зелені чи маринованими овочами. Прикрасити зрази варто свіжим кропом або зеленою цибулею.

Картопляні зрази з грибами — це проста домашня страва, яка поєднує доступні інгредієнти, ніжну текстуру та насичений аромат.