Картопляні зрази з грибами: близькі точно попросять добавку (відео)
Зрази — це традиційна страва східноєвропейської кухні, яку готують із картопляного або м’ясного тіста з різноманітними начинками.
Особливо популярними є зрази з печінкою, м'ясом, капустою або грибами, адже така страва поєднує ситність і ніжну текстуру. Для ідеального результату важливо обирати картоплю з високим вмістом крохмалю — саме вона допомагає тісту добре тримати форму та не розпадатися під час смаження. А сьогодні ми пропонуємо приготувати картопляні зрази з грибами — ароматну домашню страву з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".
Типова помилка під час приготування зразів — додавання надто великої кількості борошна, через що тісто стає важким і "забитим". Якщо картопля надто волога, краще дати їй трохи охолонути після варіння або злегка підсушити перед розминанням. Для начинки можна використовувати не лише печериці, а й лісові гриби, а також додати трохи твердого сиру або зелені для більш насиченого смаку.
Як приготувати зрази з грибами
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 5–6 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- печериці — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- чорний перець — за смаком;
- олія — для смаження;
Спосіб приготування:
- Відварити картоплю у підсоленій воді до готовності.
- Подрібнити гриби та обсмажити на олії на середньому вогні до випаровування рідини.
- Додати дрібно нарізану цибулю, сіль і перець та смажити начинку до готовності.
- Розім’яти готову картоплю до однорідної маси.
- Додати яйце, борошно та сіль, після чого замісити м’яке картопляне тісто.
- Сформувати коржики з тіста, викласти всередину грибну начинку та защипнути краї.
- Обваляти зрази у невеликій кількості борошна за потреби.
- Обсмажити зрази на олії до золотистої скоринки з обох боків.
Як і з чим подавати
Картопляні зрази найкраще подавати гарячими, одразу після обсмажування, коли скоринка залишається рум’яною та хрусткою. Вони чудово поєднуються зі сметаною, вершково-грибним соусом або свіжими овочами. Для більш ситної подачі страву можна доповнити салатом із зелені чи маринованими овочами. Прикрасити зрази варто свіжим кропом або зеленою цибулею.
Картопляні зрази з грибами — це проста домашня страва, яка поєднує доступні інгредієнти, ніжну текстуру та насичений аромат.