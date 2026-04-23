Мозаїчний рулет із лосося: рецепт вишуканої закуски (відео)

Завдяки поєднанню ніжної риби та листів норі, ця закуска виглядає так, наче її готував шеф-кухар

Лосось є основним харчовим джерелом омега-3 жирних кислот, які важливі для роботи серця, мозку та загального самопочуття. Часто цю рибу просто нарізають скибочками та кладуть на хліб чи додають до інших продуктів на сніданок. Проте з лосося можна також приготувати мозаїчний рулет, який виглядає більш вишукано. Ця смачна закуска підходить як для повсякденного меню, так і для того, щоб пригостити гостей на святі.

Рецептом рулета з лосося та норі поділився блогер leocoookss в Instagram.

Інгредієнти:

600–700 г лосося

1,5 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

цедра лимона, лайма та апельсина за смаком

листи норі

Процес приготування:

Спочатку змішайте сіль, цукор і цедру. Ретельно натріть лосось цією сумішшю і залиште в холодильнику приблизно на 24 години. За цей час риба замаринується і стане більш щільною. Після маринування обов’язково добре промийте лосось від солі та дуже ретельно обсушіть паперовими рушниками. Наріжте рибу спочатку на смужки, а потім на невеликі брусочки. Листи норі подрібніть до стану пудри блендером або руками. Кожен шматочок лосося обваляйте в норі. На робочу поверхню викладіть харчову плівку у два шари і щільно, без проміжків, сформуйте з риби брусок або рулет. Важливо добре утрамбовувати шматочки руками. Далі максимально щільно загорніть рулет у плівку, виганяючи повітря. Можна зробити кілька маленьких проколів зубочисткою, щоб залишки повітря точно вийшли. Залиште рулет у холодильнику мінімум на кілька годин, але краще — на 1–2 дні.

Готовий рулет з лосося та норі ріжте дуже гострим ножем і не робіть надто тонкі шматочки, щоб він зберіг свою форму. Такий рулет добре поєднується з підсушеним хлібом, тостами або крекерами. Також можна доповнити його вершковим сиром чи авокадо. Якщо плануєте подавати закуску на святковий стіл, додайте до неї трохи зелені або мікрогріну.