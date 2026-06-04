Смачніше, ніж у ресторані: як приготувати приголомшливий грузинський салат із горіхами (відео)

Цю страву можна подавати практично до будь-якого застілля

Салат із помідорів, огірків та цибулі — одна з традиційних літніх страв. Але варто додати до нього замість звичайної олії горіхову заправку з кінзою та часником, як салат заграє новими барвами. Смак виходить насиченим, трохи гострим і дуже ароматним.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка valeriia_mv9 у TikTok. Вона стверджує, що цей грузинський салат підкорює з першої ложки.

Як приготувати грузинський салат

Інгредієнти

2 помідори

3 огірки

половина фіолетової цибулини

Для заправки:

пучок кінзи

жменя волоських горіхів

сік половини лимона

2–3 зубчики часнику

половина перцю чилі

дрібка солі

Приготування

Помідори, огірки та цибулю нарізаємо невеликими шматочками та перекладаємо в салатник. У блендері подрібнюємо кинзу, волоські горіхи, лимонний сік, часник, перець чилі та сіль. Додаємо заправку до овочів та добре перемішуємо.

Як і з чим подавати

Цей салат може бути як самостійною закускою, так і легким гарніром до м'яса — особливо до шашлику або запеченої курки. Подавати його краще одразу після приготування. До столу можна подати лаваш або свіжий хліб, щоб можна було вмочати його в заправку.