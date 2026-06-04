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Смачніше, ніж у ресторані: як приготувати приголомшливий грузинський салат із горіхами (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат з помідорів та огірків з горіховою заправкою
Салат з помідорів та огірків з горіховою заправкою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цю страву можна подавати практично до будь-якого застілля

Салат із помідорів, огірків та цибулі — одна з традиційних літніх страв. Але варто додати до нього замість звичайної олії горіхову заправку з кінзою та часником, як салат заграє новими барвами. Смак виходить насиченим, трохи гострим і дуже ароматним.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка valeriia_mv9 у TikTok. Вона стверджує, що цей грузинський салат підкорює з першої ложки.

Як приготувати грузинський салат

Інгредієнти

  • 2 помідори
  • 3 огірки
  • половина фіолетової цибулини

Для заправки:

  • пучок кінзи
  • жменя волоських горіхів
  • сік половини лимона
  • 2–3 зубчики часнику
  • половина перцю чилі
  • дрібка солі

Приготування

  1. Помідори, огірки та цибулю нарізаємо невеликими шматочками та перекладаємо в салатник.
  2. У блендері подрібнюємо кинзу, волоські горіхи, лимонний сік, часник, перець чилі та сіль.
  3. Додаємо заправку до овочів та добре перемішуємо.

Як і з чим подавати

Цей салат може бути як самостійною закускою, так і легким гарніром до м'яса — особливо до шашлику або запеченої курки. Подавати його краще одразу після приготування. До столу можна подати лаваш або свіжий хліб, щоб можна було вмочати його в заправку.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Закуска #Салати #Огірки