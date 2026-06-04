Смачніше, ніж у ресторані: як приготувати приголомшливий грузинський салат із горіхами (відео)
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Цю страву можна подавати практично до будь-якого застілля
Салат із помідорів, огірків та цибулі — одна з традиційних літніх страв. Але варто додати до нього замість звичайної олії горіхову заправку з кінзою та часником, як салат заграє новими барвами. Смак виходить насиченим, трохи гострим і дуже ароматним.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка valeriia_mv9 у TikTok. Вона стверджує, що цей грузинський салат підкорює з першої ложки.
Як приготувати грузинський салат
Інгредієнти
- 2 помідори
- 3 огірки
- половина фіолетової цибулини
Для заправки:
- пучок кінзи
- жменя волоських горіхів
- сік половини лимона
- 2–3 зубчики часнику
- половина перцю чилі
- дрібка солі
Приготування
- Помідори, огірки та цибулю нарізаємо невеликими шматочками та перекладаємо в салатник.
- У блендері подрібнюємо кинзу, волоські горіхи, лимонний сік, часник, перець чилі та сіль.
- Додаємо заправку до овочів та добре перемішуємо.
Як і з чим подавати
Цей салат може бути як самостійною закускою, так і легким гарніром до м'яса — особливо до шашлику або запеченої курки. Подавати його краще одразу після приготування. До столу можна подати лаваш або свіжий хліб, щоб можна було вмочати його в заправку.