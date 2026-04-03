Не вірила, що буде так смачно — рулет з тунцем, який готується за лічені хвилини
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Можна готувати на щодень чи на свята
Лаваш — універсальна основа для швидких закусок, адже в нього можна загорнути практично будь-яку начинку. Якщо потрібно приготувати щось просте, але водночас смачне та ситне, спробуйте зробити рулет з тунцем, ніжним соусом та яйцем. Ця страва може бути і закускою на святковий стіл, і смачним перекусом.
Готовий рулет достатньо нарізати порційними шматочками — і можна одразу подавати до столу. Як приготувати цю апетитну закуску, показала фудблогерка anastasia_zhakulina в Instagram.
Інгредієнти:
- Лаваш — 1 шт.
- Соус Тартар — 3–4 ст. л.
- Тунець у власному соку — 1 банка
- Яйця відварені — 1-2 шт.
- Твердий сир — 70 г
- Салат — 1 пучок
Спосіб приготування
- Злийте всю рідину з тунця. Розімніть рибу виделкою. Яйця та сир натріть на дрібній тертці.
- Розстеліть лаваш на столі та змастіть його соусом "Тартар".
- Викладіть на лаваш смужками тунець, натерті яйця, листя салату та натертий сир.
- Туго загорніть лаваш у щільний рулет.
Якщо у вас немає "Тартару", змішайте грецький йогурт або сметану з ложкою гірчиці в зернах та дрібно нарізаним маринованим огірком. Крім того, до начинки можна додати трохи дрібно нарізаної зеленої цибулі або кропу.