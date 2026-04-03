Не вірила, що буде так смачно — рулет з тунцем, який готується за лічені хвилини

Можна готувати на щодень чи на свята

Лаваш — універсальна основа для швидких закусок, адже в нього можна загорнути практично будь-яку начинку. Якщо потрібно приготувати щось просте, але водночас смачне та ситне, спробуйте зробити рулет з тунцем, ніжним соусом та яйцем. Ця страва може бути і закускою на святковий стіл, і смачним перекусом.

Готовий рулет достатньо нарізати порційними шматочками — і можна одразу подавати до столу. Як приготувати цю апетитну закуску, показала фудблогерка anastasia_zhakulina в Instagram.

Інгредієнти:

Лаваш — 1 шт.

Соус Тартар — 3–4 ст. л.

Тунець у власному соку — 1 банка

Яйця відварені — 1-2 шт.

Твердий сир — 70 г

Салат — 1 пучок

Спосіб приготування

Злийте всю рідину з тунця. Розімніть рибу виделкою. Яйця та сир натріть на дрібній тертці. Розстеліть лаваш на столі та змастіть його соусом "Тартар". Викладіть на лаваш смужками тунець, натерті яйця, листя салату та натертий сир. Туго загорніть лаваш у щільний рулет.

Якщо у вас немає "Тартару", змішайте грецький йогурт або сметану з ложкою гірчиці в зернах та дрібно нарізаним маринованим огірком. Крім того, до начинки можна додати трохи дрібно нарізаної зеленої цибулі або кропу.