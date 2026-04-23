Мозаичный рулет из лосося: рецепт изысканной закуски (видео)

Благодаря сочетанию нежной рыбы и листов нори, эта закуска выглядит так, будто её готовил шеф-повар

Лосось является основным пищевым источником омега-3 жирных кислот, которые важны для работы сердца, мозга и общего самочувствия. Часто эту рыбу просто нарезают ломтиками и кладут на хлеб или добавляют к другим продуктам на завтрак. Однако из лосося можно также приготовить мозаичный рулет, который выглядит более изысканно. Эта вкусная закуска подходит как для повседневного меню, так и для того, чтобы угостить гостей на празднике.

Рецептом рулета из лосося и нори поделился блогер leocoookss в Instagram.

Ингредиенты:

600–700 г лосося

1,5 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

цедра лимона, лайма и апельсина по вкусу

листья нори

Процесс приготовления:

Сначала смешайте соль, сахар и цедру. Тщательно натрите лосось этой смесью и оставьте в холодильнике примерно на 24 часа. За это время рыба замаринуется и станет более плотной. После маринования обязательно хорошо промойте лосось от соли и очень тщательно обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте рыбу сначала на полоски, а затем на небольшие брусочки. Листы нори измельчите до состояния пудры блендером или руками. Каждый кусочек лосося обваляйте в нори. На рабочую поверхность выложите пищевую пленку в два слоя и плотно, без промежутков, сформируйте из рыбы брусок или рулет. Важно хорошо утрамбовывать кусочки руками. Далее максимально плотно заверните рулет в пленку, выгоняя воздух. Можно сделать несколько маленьких проколов зубочисткой, чтобы остатки воздуха точно вышли. Оставьте рулет в холодильнике минимум на несколько часов, но лучше — на 1–2 дня

Готовый рулет из лосося и нори режьте острым ножом и не делайте слишком тонкие кусочки, чтобы он сохранил свою форму. Такой рулет хорошо сочетается с подсушенным хлебом, тостами или крекерами. Также можно дополнить его сливочным сыром или авокадо. Если планируете подавать закуску на праздничный стол, добавьте к ней немного зелени или микрогрина.