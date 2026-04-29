Золотиста скоринка та ніжне філе: простий рецепт рибних "пальчиків"

Філе хека або іншої білої риби — ідеальна основа для домашніх рибних "пальчиків"

Хек має ніжний смак та мінімум кісток. Саме тому з нього легко приготувати рибні "пальчики". Завдяки правильній підготовці фаршу та паніровці, "пальчики" виходять соковитими всередині й апетитно хрусткими зовні.

Ця страва добре поєднується з простими гарнірами як то картопляним пюре, відварений рис, тушковані та свіжі овочі. Крім того, рибні "пальчики" можна подавати на стіл як самостійну страву.

Рецептом поділилася блогерка talli_sun в TikTok.

Інгредієнти

Філе хека або іншої білої риби — 400-450 г

Яйця — 3 шт. (1 для фаршу, 2 для кляру)

Борошно — 1-1,5 ст. л. для фаршу і 5-6 ст. л. для кляру

Вершкове масло (м'яке) — 25-30 г

Сіль, перець

Панірувальні сухарі

Для соусу:

Сметана — 2 ст. л.

Грецький йогурт — 2 ст. л.

Часник — 2 зубчики

Кріп

Мариновані огірки — 2 шт.

Спосіб приготування