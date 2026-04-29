Золотиста скоринка та ніжне філе: простий рецепт рибних "пальчиків"

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Рибні "пальчики". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Філе хека або іншої білої риби — ідеальна основа для домашніх рибних "пальчиків"

Хек має ніжний смак та мінімум кісток. Саме тому з нього легко приготувати рибні "пальчики". Завдяки правильній підготовці фаршу та паніровці, "пальчики" виходять соковитими всередині й апетитно хрусткими зовні.

Ця страва добре поєднується з простими гарнірами як то картопляним пюре, відварений рис, тушковані та свіжі овочі. Крім того, рибні "пальчики" можна подавати на стіл як самостійну страву.

Рецептом поділилася блогерка talli_sun в TikTok.

Інгредієнти

  • Філе хека або іншої білої риби — 400-450 г
  • Яйця — 3 шт. (1 для фаршу, 2 для кляру)
  • Борошно — 1-1,5 ст. л. для фаршу і 5-6 ст. л. для кляру
  • Вершкове масло (м'яке) — 25-30 г
  • Сіль, перець
  • Панірувальні сухарі

Для соусу:

  • Сметана — 2 ст. л.
  • Грецький йогурт — 2 ст. л.
  • Часник — 2 зубчики
  • Кріп
  • Мариновані огірки — 2 шт.

Спосіб приготування

  1. Рибу потрібно подрібнити у фарш в м’ясорубці або блендері. До фаршу додайте одне яйце, сіль і перець за смаком, м’яке вершкове масло та 1–1,5 столової ложки борошна. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Фарш має бути м’яким і пластичним. Якщо він занадто рідкий, додайте ще трохи борошна.
  2. З отриманої маси сформуйте невеликі "пальчики" приблизно однакового розміру. Далі викладіть їх на дошку або тарілку і поставте в морозилку на 30–35 хвилин, щоб вони тримали форму під час смаження.
  3. Для панірування підготуйте три окремі ємності: з борошном, збитими яйцями та панірувальними сухарями. Кожен "пальчик" спочатку обкачайте в борошні, потім занурте в яйце і після цього — у сухарі. За бажанням можна повторити шар яйця і сухарів, щоб скоринка була ще більш хрусткою.
  4. Смажте "пальчики" на середньому вогні в розігрітій олії, перевертаючи, щоб вони рівномірно підрум’янилися з усіх боків. Важливо не робити вогонь занадто сильним — тоді паніровка не підгорить, а риба встигне повністю приготуватися всередині.
  5. Готові "пальчики" викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
  6. Для соусу змішайте сметану та грецький йогурт, додайте подрібнений часник, дрібно нарізаний кріп і нарізані кубиками мариновані огірки. Перемішайте до однорідності.
Теги:
#Риба #Рецепти #Закуска #Хек