Морква по-новому: простий рецепт намазки, яку захочеться приготувати ще (відео)

Легко, швидко та дуже смачно

Намазки — один із найзручніших форматів їжі. Вони швидко готуються, добре зберігаються і підходять і до сніданку, і для перекусу, і на святковий стіл. Причому готувати їх можна з найпростіших і найдоступніших продуктів. Яскравий тому приклад — закуска з моркви з кисломолочним сиром та йогуртом.

Рецептом поділилися в кулінарному блозі в Instagram lanas_diet.

Для приготування морквяної намазки краще брати некислий кисломолочний сир без зайвої вологи. Якщо він буде занадто рідким, намазка не триматиме форму. Моркву після натирання на тертці варто злегка віджати руками, щоб прибрати зайвий сік. Сіль додавайте наприкінці й тільки після проби. Фета зазвичай досить солона, і часто додаткова сіль не потрібна.

Інгредієнти

Морква — 150 г (2 середні)

Сир — 120 г

Йогурт 3% — 120 г

Фета — 120 г

Часник — 3 зубчики

Петрушка — 10 г

Лимонний сік — 10 г

Мед — 1 ч. л.

Сіль та чорний перець – за смаком

Приготування

Кисломолочний сир, йогурт, фету та лимонний сік збийте блендером до однорідної кремової текстури. Моркву натріть на дрібній тертці та злегка відіжміть від зайвого соку. Додайте до сирної маси подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, мед, перець. Скуштуйте на сіль і додайте її за потреби. Всипте моркву і добре перемішайте. Поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин, краще — на ніч.

Як і з чим подавати

Подавайте з підсмаженими тостами, хлібцями або свіжими овочами — морквяними та огірковими паличками, селерою. Намазка чудово підходить до сніданку або як легка закуска до вина.