Вершкова картопля з беконом і плавленим сиром: ситний гарнір, який з'їдять до останньої ложки

Просто та дуже смачно

Картопля з беконом — це вже саме по собі безпрограшне поєднання. Але якщо додати до неї вершки та плавлений сир, від страви буде важко відірватися.

Як смачно приготувати картоплю з беконом, показала у TikTok фудблогерка kelman_marina.

Картоплю для цієї страви краще відварити заздалегідь і трохи охолодити. Тоді вона не розвалиться під час обсмажування. Особливо добре для цього рецепта підходить молода картопля. Вершки не обов'язково мають бути жирними: підійдуть і 10%, але з 20% страва вийде трохи насиченішою.

Інгредієнти

Картопля відварена (молода) — 700 г

Бекон — 120 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Вершки — 100 г

Плавлений сир пластинами — 3-4 шт.

Сіль, перець — за смаком

Сушений часник – 1 ч. л.

Зелена цибуля — для подачі

Приготування

Наріжте бекон і обсмажте на сухій пательні до рум'яної скоринки. Додайте дрібно нарізану цибулю і смажте, помішуючи, до м'якості. Додайте відварну картоплю, нарізану шматочками. Влийте вершки, доведіть до кипіння і тушкуйте кілька хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте сушений часник. Викладіть пластини плавленого сиру і добре перемішайте, поки він повністю не розплавиться. Перед подачею посипте зеленою цибулею.

Як і з чим подавати

Подавайте гарячою, одразу з пательні — так страва найсмачніша. Чудово смакує як самостійна страва або як гарнір до запеченого м'яса, котлет чи тушкованої курки. Зелена цибуля не лише прикрашає, а й додає свіжості, яка добре балансує вершковий смак.