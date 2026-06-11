Вершкова картопля з беконом і плавленим сиром: ситний гарнір, який з'їдять до останньої ложки
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Просто та дуже смачно
Картопля з беконом — це вже саме по собі безпрограшне поєднання. Але якщо додати до неї вершки та плавлений сир, від страви буде важко відірватися.
Як смачно приготувати картоплю з беконом, показала у TikTok фудблогерка kelman_marina.
Картоплю для цієї страви краще відварити заздалегідь і трохи охолодити. Тоді вона не розвалиться під час обсмажування. Особливо добре для цього рецепта підходить молода картопля. Вершки не обов'язково мають бути жирними: підійдуть і 10%, але з 20% страва вийде трохи насиченішою.
Інгредієнти
- Картопля відварена (молода) — 700 г
- Бекон — 120 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Вершки — 100 г
- Плавлений сир пластинами — 3-4 шт.
- Сіль, перець — за смаком
- Сушений часник – 1 ч. л.
- Зелена цибуля — для подачі
Приготування
- Наріжте бекон і обсмажте на сухій пательні до рум'яної скоринки.
- Додайте дрібно нарізану цибулю і смажте, помішуючи, до м'якості.
- Додайте відварну картоплю, нарізану шматочками.
- Влийте вершки, доведіть до кипіння і тушкуйте кілька хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте сушений часник.
- Викладіть пластини плавленого сиру і добре перемішайте, поки він повністю не розплавиться.
- Перед подачею посипте зеленою цибулею.
Як і з чим подавати
Подавайте гарячою, одразу з пательні — так страва найсмачніша. Чудово смакує як самостійна страва або як гарнір до запеченого м'яса, котлет чи тушкованої курки. Зелена цибуля не лише прикрашає, а й додає свіжості, яка добре балансує вершковий смак.