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Вершкова картопля з беконом і плавленим сиром: ситний гарнір, який з'їдять до останньої ложки

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Картопля з беконом
Картопля з беконом. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Просто та дуже смачно

Картопля з беконом — це вже саме по собі безпрограшне поєднання. Але якщо додати до неї вершки та плавлений сир, від страви буде важко відірватися.

Як смачно приготувати картоплю з беконом, показала у TikTok фудблогерка kelman_marina.

Картоплю для цієї страви краще відварити заздалегідь і трохи охолодити. Тоді вона не розвалиться під час обсмажування. Особливо добре для цього рецепта підходить молода картопля. Вершки не обов'язково мають бути жирними: підійдуть і 10%, але з 20% страва вийде трохи насиченішою.

Інгредієнти

  • Картопля відварена (молода) — 700 г
  • Бекон — 120 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Вершки — 100 г
  • Плавлений сир пластинами — 3-4 шт.
  • Сіль, перець — за смаком
  • Сушений часник – 1 ч. л.
  • Зелена цибуля — для подачі

Приготування

  1. Наріжте бекон і обсмажте на сухій пательні до рум'яної скоринки.
  2. Додайте дрібно нарізану цибулю і смажте, помішуючи, до м'якості.
  3. Додайте відварну картоплю, нарізану шматочками.
  4. Влийте вершки, доведіть до кипіння і тушкуйте кілька хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте сушений часник.
  5. Викладіть пластини плавленого сиру і добре перемішайте, поки він повністю не розплавиться.
  6. Перед подачею посипте зеленою цибулею.

Як і з чим подавати

Подавайте гарячою, одразу з пательні — так страва найсмачніша. Чудово смакує як самостійна страва або як гарнір до запеченого м'яса, котлет чи тушкованої курки. Зелена цибуля не лише прикрашає, а й додає свіжості, яка добре балансує вершковий смак.

Теги:
#Рецепти #Картопля #Бекон