Цей соус з'їдять швидше, ніж м'ясо: як приготувати домашній кетчуп (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачний шашлик та правильний кетчуп роблять пікнік по-справжньому вдалим
Будь-який шашлик стає смачнішим, якщо полити його хорошим соусом. Замість того, щоб брати упаковку кетчупу в магазині, спробуйте приготувати томатний соус самостійно. Завдяки додаванню свіжої зелені та гранатового соку добавка до м'яса виходить неймовірно смачною, а готується за лічені хвилини.
Рецептом поділилася фудблогерка valeriia_mv9 у TikTok.
Як приготувати томатний соус до м’яса
Щоб соус вийшов насиченим, беріть густе томатне пюре. Чилі додавайте до смаку: чверть стручка дають помірну гостроту, але якщо любите гаряче — кладіть більше.
Інгредієнти
- Петрушка — 1/4 пучка
- Кріп — 1/4 пучка
- Зелена цибуля — 1/2 стебла
- Перець чилі — 1/4 стручка
- Часник — 1 зубчик
- Цукор — 1 ч. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Чорний перець — за смаком
- Італійські трави — за смаком
- Томатне пюре — 130 г
- Бальзамічний оцет — 1 ч. л.
- Оливкова олія — 1/2 ст. л.
- Гранатовий сік — 1 чарка
Приготування
- У миску дрібно наріжте петрушку, кріп, зелену цибулю та перець чилі.
- Додайте подрібнений часник, сіль, цукор, чорний перець та італійські трави.
- Викладіть томатне пюре та добре перемішайте.
- Влийте бальзамічний оцет та оливкову олію.
- Додайте гранатовий сік.
- Ретельно перемішайте та залиште, щоб соус настоявся.
Як і з чим подавати
Перед подачею на стіл дайте настоятися соусу мінімум 15 хвилин. Домашній кетчуп підходить до шашлику з будь-якого м’яса, стейків або запеченої курки. Добре поєднується з лавашем та свіжими овочами на літньому столі. У холодильнику його можна зберігати 2-3 дні, але зазвичай він закінчується набагато швидше.