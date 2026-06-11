Цей соус з'їдять швидше, ніж м'ясо: як приготувати домашній кетчуп (відео)

Смачний шашлик та правильний кетчуп роблять пікнік по-справжньому вдалим

Будь-який шашлик стає смачнішим, якщо полити його хорошим соусом. Замість того, щоб брати упаковку кетчупу в магазині, спробуйте приготувати томатний соус самостійно. Завдяки додаванню свіжої зелені та гранатового соку добавка до м'яса виходить неймовірно смачною, а готується за лічені хвилини.

Рецептом поділилася фудблогерка valeriia_mv9 у TikTok.

Як приготувати томатний соус до м’яса

Щоб соус вийшов насиченим, беріть густе томатне пюре. Чилі додавайте до смаку: чверть стручка дають помірну гостроту, але якщо любите гаряче — кладіть більше.

Інгредієнти

Петрушка — 1/4 пучка

Кріп — 1/4 пучка

Зелена цибуля — 1/2 стебла

Перець чилі — 1/4 стручка

Часник — 1 зубчик

Цукор — 1 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Чорний перець — за смаком

Італійські трави — за смаком

Томатне пюре — 130 г

Бальзамічний оцет — 1 ч. л.

Оливкова олія — 1/2 ст. л.

Гранатовий сік — 1 чарка

Приготування

У миску дрібно наріжте петрушку, кріп, зелену цибулю та перець чилі. Додайте подрібнений часник, сіль, цукор, чорний перець та італійські трави. Викладіть томатне пюре та добре перемішайте. Влийте бальзамічний оцет та оливкову олію. Додайте гранатовий сік. Ретельно перемішайте та залиште, щоб соус настоявся.

Як і з чим подавати

Перед подачею на стіл дайте настоятися соусу мінімум 15 хвилин. Домашній кетчуп підходить до шашлику з будь-якого м’яса, стейків або запеченої курки. Добре поєднується з лавашем та свіжими овочами на літньому столі. У холодильнику його можна зберігати 2-3 дні, але зазвичай він закінчується набагато швидше.