Найсмачніший літній салат з помідорами: секрет у маринованій цибулі та вершковому сирі (відео)

Смачний та ситний салат

Помідори — один із найуніверсальніших літніх овочів, з яких готують безліч страв: від простих салатів до насичених соусів і традиційних регіональних рецептів, зокрема грузинського салату з горіхами та зеленню. Завдяки соковитій текстурі та яскравому смаку вони легко поєднуються з сиром, цибулею та свіжою зеленню, створюючи збалансовані страви без складної кулінарної обробки.

А сьогодні ми пропонуємо варіацію швидкого маринованого салату з помідорами, який вирізняється ніжністю вершкового сиру та легкою кисло-солодкою заправкою. Для найкращого результату варто обирати щільні, стиглі помідори без надлишку соку, а цибулю — соковиту та не надто гостру, щоб смак залишався збалансованим; за бажанням вершковий сир можна замінити бринзою або фетою для більш виразного солоного акценту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamalife.ua".

Як приготувати салат з помідорів з сиром та цибулею

Інгредієнти:

помідори – 500 г;

червона цибуля – 1 шт.;

вершковий сир – 100 г;

кріп – за смаком;

петрушка – за смаком;

Маринад:

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

оцет 9% – 1 ст. л.;

соняшникова олія – 30 мл;

чорний мелений перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати маринад шляхом змішування солі, цукру, оцту, соняшникової олії та чорного меленого перцю до однорідності. Нарізати червону цибулю півкільцями та залишити її в маринаді на 15–20 хвилин для пом’якшення смаку. Нарізати помідори великими шматками та підготувати свіжу зелень, дрібно її нашаткувавши. Поєднати замариновану цибулю із зеленню для рівномірного розподілу смаку. З’єднати помідори з маринадом і додати вершковий сир, акуратно перемішуючи, щоб зберегти форму шматочків. Довести салат до готовності без додаткової термічної обробки.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, одразу після приготування, коли помідори зберігають свою щільність і свіжість. Його можна подавати як самостійну легку страву або як гарнір до м’яса, риби чи страв із картоплі. Для подачі доречно використовувати глибокі тарілки, прикрасивши додатковою зеленню або шматочками сиру для більш виразної текстури.

Готова страва вирізняється балансом кисло-солодкої заправки, соковитих помідорів і ніжного вершкового сиру, що робить її універсальним варіантом як для щоденного меню, так і для літнього святкового столу.