Як зробити плавлений сир смачнішим за магазинний: простий рецепт (відео)
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Плавлений сир можна готувати з добавками на будь-який смак
Приготувати плавлений сир удома зовсім нескладно. Для цього потрібні лише прості й доступні продукти, трохи часу — і результат перевершить усі очікування. Домашній сир виходить ніжним, вершковим і натуральним. А ще його можна урізноманітнити улюбленими добавками: кропом, шинкою або в'яленими томатами.
Як приготувати плавлений сир, показала в Instagram фудблогерка lypovva_g.
Домашній плавлений сир – покроковий рецепт
Інгредієнти:
- сир — 500 г
- яйця — 2 шт.
- вершкове масло — 100 г
- сода — 1 ч. л.
- сіль — 1 ч. л.
- лимонна кислота — ⅓ ч. л.
- кріп, шинка або в’ялені томати – за бажанням
Приготування:
- У каструлі з’єднайте сир, яйця, розтоплене вершкове масло, сіль, соду та лимонну кислоту.
- Пробийте все блендером до однорідної гладкої маси без грудочок.
- Поставте каструлю на середній вогонь і постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння.
- Після закипання варіть ще 5-7 хвилин, не перестаючи помішувати, щоб маса не пригоріла.
- Зніміть каструлю з вогню і ще раз пробийте вміст блендером — сир стане ще ніжнішим і одноріднішим.
- За бажанням додайте дрібно нарізаний кріп, кубики шинки або в’ялені томати.
- Перелийте сир у відповідну ємність і залиште стабілізуватися за кімнатної температури, а потім приберіть у холодильник на 1–2 години.
Готовий сир чудово намазується на хліб, зберігається в холодильнику до 5 днів і стане чудовою альтернативою покупному продукту.