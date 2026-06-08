Як зробити плавлений сир смачнішим за магазинний: простий рецепт (відео)

Плавлений сир можна готувати з добавками на будь-який смак

Приготувати плавлений сир удома зовсім нескладно. Для цього потрібні лише прості й доступні продукти, трохи часу — і результат перевершить усі очікування. Домашній сир виходить ніжним, вершковим і натуральним. А ще його можна урізноманітнити улюбленими добавками: кропом, шинкою або в'яленими томатами.

Як приготувати плавлений сир, показала в Instagram фудблогерка lypovva_g.

Домашній плавлений сир – покроковий рецепт

Інгредієнти:

сир — 500 г

яйця — 2 шт.

вершкове масло — 100 г

сода — 1 ч. л.

сіль — 1 ч. л.

лимонна кислота — ⅓ ч. л.

кріп, шинка або в’ялені томати – за бажанням

Приготування:

У каструлі з’єднайте сир, яйця, розтоплене вершкове масло, сіль, соду та лимонну кислоту. Пробийте все блендером до однорідної гладкої маси без грудочок. Поставте каструлю на середній вогонь і постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння. Після закипання варіть ще 5-7 хвилин, не перестаючи помішувати, щоб маса не пригоріла. Зніміть каструлю з вогню і ще раз пробийте вміст блендером — сир стане ще ніжнішим і одноріднішим. За бажанням додайте дрібно нарізаний кріп, кубики шинки або в’ялені томати. Перелийте сир у відповідну ємність і залиште стабілізуватися за кімнатної температури, а потім приберіть у холодильник на 1–2 години.

Готовий сир чудово намазується на хліб, зберігається в холодильнику до 5 днів і стане чудовою альтернативою покупному продукту.