Як зробити ідеальні глазуровані сирки вдома: начинка з полуниці та хрустка шоколадна глазур (відео)

Готується просто — виходить смачно

Кисломолочний сир — це базовий молочний продукт, який отримують шляхом сквашування молока та відділення сироватки, і саме він є основою для багатьох домашніх десертів і випічки, зокрема сирників. Завдяки ніжній текстурі та нейтральному смаку він легко поєднується як із солодкими, так і з нейтральними інгредієнтами, що робить його універсальним у кулінарії.

Сьогодні ми пропонуємо варіацію популярного десерту — глазуровані сирочки з полуничною начинкою, які за текстурою та смаком можуть конкурувати з магазинними аналогами, але мають більш виражений натуральний смак. Для вдалої структури важливо обирати добре відціджений сир без зайвої вологи, а вершковий сир — високої якості, адже саме він відповідає за ніжність маси; за бажанням можна регулювати баланс смаку, замінюючи частину вершкового сиру додатковою порцією кисломолочного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати глазуровані сирки з полуницею

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 400 г;

вершковий сир – 200 г;

вершкове масло – 70 г;

цукрова пудра – 70 г;

ваніль – за смаком;

цукрове печиво – 80 г;

Глазур:

молочний шоколад – 250 г;

соняшникова олія – 50 г;

Полунична начинка:

полуниця – 120 г;

лимонний сік – 1 ч. л.;

цукор – 1 ст. л.;

крохмаль – 1 ч. л.;

вода – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Підготувати полуничну начинку шляхом подрібнення полуниці та проварювання її з цукром і лимонним соком до легкого кипіння. Розчинити крохмаль у воді, влити до полуничної маси та проварити 1–2 хвилини до загущення, після чого охолодити. Приготувати сирну масу шляхом змішування кисломолочного сиру, вершкового сиру, масла, цукрової пудри та ванілі до однорідної консистенції за допомогою блендера. За бажанням змінити пропорції сирів для більш вираженого сирного смаку та щільнішої текстури. Подрібнити цукрове печиво та підготувати форму для формування сирочків, викладаючи масу у силіконові форми або формуючи вручну за допомогою харчової плівки. Заморозити сформовані сирочки протягом приблизно 2 годин до стабільного стану. Розтопити молочний шоколад на слабкому вогні, додати соняшникову олію та ретельно перемішати до гладкої глазурі. Нанизати заморожені сирочки на шпажку, занурити в глазур і викласти на пергамент до повного застигання.

Як і з чим подавати

Глазуровані сирочки найкраще подавати охолодженими, безпосередньо після стабілізації шоколадної глазурі, щоб зберегти контраст текстур. Для подачі можна використовувати свіжі ягоди, м’яту або легку присипку з цукрової пудри, що підкреслює десертний характер страви. Вони добре поєднуються з кавою, какао або легкими ягідними соусами, а також можуть подаватися як частина десертної тарілки з фруктами та печивом.

Готовий десерт вирізняється ніжною сирною текстурою, яскравою полуничною начинкою та хрусткою шоколадною оболонкою, що робить його універсальним варіантом як для щоденного приготування, так і для святкової подачі.