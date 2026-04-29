Соковиті курячі котлети: хрустка скоринка та тягуча моцарела всередині (відео)

Марія Швець
Курячі котлети з моцарелою
Курячі котлети з моцарелою. Фото instagram.com

Котлети заходять смачними та ніжними

Котлети бувають найрізноманітніші: класичні м’ясні, рибні, овочеві, а також білкові варіанти без м’яса — з бобових, круп або сиру. Але сьогодні ми пропонуємо соковиту інтерпретацію курячих котлет із ніжною серединкою з моцарели, що додає страві особливої текстури. Важливо обирати якісний курячий фарш із помірним вмістом жиру — надто пісний зробить котлети сухими, а надлишок жиру ускладнить формування. Міні-моцарела має бути добре відцідженою, інакше зайва волога може порушити структуру котлет під час смаження. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати котлети з моцарелою

Інгредієнти:

  • курячий фарш — 600 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • зелень — 20 г;
  • сіль — за смаком;
  • спеції — за смаком;
  • панірувальні сухарі — 3–4 ст. л.;
  • масло гхі — для смаження;
  • міні-моцарела — 150–200 г.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати фарш, додати яйце, сіль, спеції, дрібно натерту цибулю, подрібнену зелень і панірувальні сухарі, ретельно перемішати до однорідності.
  2. Сформувати котлети, зволоживши руки водою, розплескати порцію фаршу, викласти всередину кульку моцарели та щільно загорнути, щоб сир повністю був покритий фаршем.
  3. Розігріти сковороду з маслом гхі, викласти котлети та обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
  4. Довести котлети до готовності під кришкою на слабкому вогні протягом 8–10 хвилин, щоб м’ясо рівномірно пропарилося всередині.

Додаткові поради та варіації:

  • За відсутності міні-моцарели можна використати звичайну моцарелу, нарізану кубиками.
  • Панірувальні сухарі допустимо замінити на вівсяні пластівці дрібного помелу або манку для більш ніжної текстури.
  • Котлети можна не лише смажити, а й запікати в духовці при 180 °C близько 25 хвилин для більш дієтичного варіанту.
  • Щоб уникнути витікання сиру, важливо добре запечатувати краї та не перевертати котлети занадто рано під час смаження.

Як і з чим подавати

Курячі котлети з моцарелою найкраще подавати гарячими, щоб сир всередині залишався тягучим. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, запеченими овочами або легким салатом зі свіжої зелені. Для більш виразного смаку варто додати соус — сметанно-часниковий, йогуртовий або томатний. При подачі доречно прикрасити страву свіжою зеленню або кількома краплями ароматної олії.

Страва вдало поєднує простоту приготування та ефектну подачу, тому підходить як для щоденного меню, так і для частування гостей.

Теги:
#Моцарелла #Котлети #Готуємо вдома