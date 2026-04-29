Соковиті курячі котлети: хрустка скоринка та тягуча моцарела всередині (відео)
Котлети заходять смачними та ніжними
Котлети бувають найрізноманітніші: класичні м’ясні, рибні, овочеві, а також білкові варіанти без м’яса — з бобових, круп або сиру. Але сьогодні ми пропонуємо соковиту інтерпретацію курячих котлет із ніжною серединкою з моцарели, що додає страві особливої текстури. Важливо обирати якісний курячий фарш із помірним вмістом жиру — надто пісний зробить котлети сухими, а надлишок жиру ускладнить формування. Міні-моцарела має бути добре відцідженою, інакше зайва волога може порушити структуру котлет під час смаження. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати котлети з моцарелою
Інгредієнти:
- курячий фарш — 600 г;
- яйце — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- зелень — 20 г;
- сіль — за смаком;
- спеції — за смаком;
- панірувальні сухарі — 3–4 ст. л.;
- масло гхі — для смаження;
- міні-моцарела — 150–200 г.
Спосіб приготування:
- Підготувати фарш, додати яйце, сіль, спеції, дрібно натерту цибулю, подрібнену зелень і панірувальні сухарі, ретельно перемішати до однорідності.
- Сформувати котлети, зволоживши руки водою, розплескати порцію фаршу, викласти всередину кульку моцарели та щільно загорнути, щоб сир повністю був покритий фаршем.
- Розігріти сковороду з маслом гхі, викласти котлети та обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
- Довести котлети до готовності під кришкою на слабкому вогні протягом 8–10 хвилин, щоб м’ясо рівномірно пропарилося всередині.
Додаткові поради та варіації:
- За відсутності міні-моцарели можна використати звичайну моцарелу, нарізану кубиками.
- Панірувальні сухарі допустимо замінити на вівсяні пластівці дрібного помелу або манку для більш ніжної текстури.
- Котлети можна не лише смажити, а й запікати в духовці при 180 °C близько 25 хвилин для більш дієтичного варіанту.
- Щоб уникнути витікання сиру, важливо добре запечатувати краї та не перевертати котлети занадто рано під час смаження.
Як і з чим подавати
Курячі котлети з моцарелою найкраще подавати гарячими, щоб сир всередині залишався тягучим. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, запеченими овочами або легким салатом зі свіжої зелені. Для більш виразного смаку варто додати соус — сметанно-часниковий, йогуртовий або томатний. При подачі доречно прикрасити страву свіжою зеленню або кількома краплями ароматної олії.
Страва вдало поєднує простоту приготування та ефектну подачу, тому підходить як для щоденного меню, так і для частування гостей.