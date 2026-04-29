Соковиті курячі котлети: хрустка скоринка та тягуча моцарела всередині (відео)

Котлети заходять смачними та ніжними

Котлети бувають найрізноманітніші: класичні м’ясні, рибні, овочеві, а також білкові варіанти без м’яса — з бобових, круп або сиру. Але сьогодні ми пропонуємо соковиту інтерпретацію курячих котлет із ніжною серединкою з моцарели, що додає страві особливої текстури. Важливо обирати якісний курячий фарш із помірним вмістом жиру — надто пісний зробить котлети сухими, а надлишок жиру ускладнить формування. Міні-моцарела має бути добре відцідженою, інакше зайва волога може порушити структуру котлет під час смаження. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати котлети з моцарелою

Інгредієнти:

курячий фарш — 600 г;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

зелень — 20 г;

сіль — за смаком;

спеції — за смаком;

панірувальні сухарі — 3–4 ст. л.;

масло гхі — для смаження;

міні-моцарела — 150–200 г.

Спосіб приготування:

Підготувати фарш, додати яйце, сіль, спеції, дрібно натерту цибулю, подрібнену зелень і панірувальні сухарі, ретельно перемішати до однорідності. Сформувати котлети, зволоживши руки водою, розплескати порцію фаршу, викласти всередину кульку моцарели та щільно загорнути, щоб сир повністю був покритий фаршем. Розігріти сковороду з маслом гхі, викласти котлети та обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Довести котлети до готовності під кришкою на слабкому вогні протягом 8–10 хвилин, щоб м’ясо рівномірно пропарилося всередині.

Додаткові поради та варіації:

За відсутності міні-моцарели можна використати звичайну моцарелу, нарізану кубиками.

Панірувальні сухарі допустимо замінити на вівсяні пластівці дрібного помелу або манку для більш ніжної текстури.

Котлети можна не лише смажити, а й запікати в духовці при 180 °C близько 25 хвилин для більш дієтичного варіанту.

Щоб уникнути витікання сиру, важливо добре запечатувати краї та не перевертати котлети занадто рано під час смаження.

Як і з чим подавати

Курячі котлети з моцарелою найкраще подавати гарячими, щоб сир всередині залишався тягучим. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, запеченими овочами або легким салатом зі свіжої зелені. Для більш виразного смаку варто додати соус — сметанно-часниковий, йогуртовий або томатний. При подачі доречно прикрасити страву свіжою зеленню або кількома краплями ароматної олії.

Страва вдало поєднує простоту приготування та ефектну подачу, тому підходить як для щоденного меню, так і для частування гостей.