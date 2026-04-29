Золотистая корочка и нежное филе: простой рецепт рыбных "пальчиков"
Филе хека или другой белой рыбы – идеальная основа для домашних рыбных "пальчиков"
Хек обладает нежным вкусом и минимумом костей. Именно поэтому из него легко приготовить рыбные "пальчики". Благодаря правильной подготовке фарша и панировке, "пальчики" получаются сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи.
Это блюдо хорошо сочетается с простыми гарнирами как картофельным пюре, отварной рис, тушеные и свежие овощи. Кроме того, рыбные "пальчики" можно подавать на стол как самостоятельное блюдо.
Рецептом поделилась блогерша talli_sun в TikTok.
Ингредиенты
- Филе хека или другой белой рыбы – 400-450 г
- Яйца – 3 шт. (1 для фарша, 2 для кляра)
- Мука – 1-1,5 ст. л. для фарша и 5-6 ст. л. для кляра
- Сливочное масло (мягкое) — 25-30 г
- Соль, перец
- Панировочные сухари
Для соуса:
- Сметана — 2 ст. л.
- Греческий йогурт – 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп
- Маринованные огурцы – 2 шт.
Способ приготовления
- Рыбу нужно измельчить в фарш в мясорубке или блендере. К фаршу добавьте одно яйцо, соль и перец по вкусу, мягкое сливочное масло и 1–1,5 столовой ложки муки. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Фарш должен быть мягким и пластичным. Если он слишком жидкий, добавьте еще немного муки.
- Из полученной массы сформируйте небольшие "пальчики" примерно одинакового размера. Далее выложите их на доску или тарелку и поставьте в морозилку на 30–35 минут, чтобы они держали форму во время жарки.
- Для панировки подготовьте три отдельные емкости: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями. Каждый "пальчик" сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и после этого — в сухари. По желанию можно повторить слой яйца и сухарей, чтобы корочка была еще более хрустящей.
- Жарьте "пальчики" на среднем огне в разогретом растительном масле, переворачивая, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон. Важно не делать огонь слишком сильным — тогда панировка не подгорит, а рыба успеет полностью приготовиться внутри.
- Готовые "пальчики" выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Для соуса смешайте сметану и греческий йогурт, добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и нарезанные кубиками маринованные огурцы. Перемешайте до однородности.