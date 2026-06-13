Запечена цвітна капуста з пармезаном: страва, яку готують знову і знову (відео)

Цвітна капуста — це універсальний овоч, який має ніжний смак і чудово підходить для запікання, тушкування або приготування на пару.

Найчастіше її запікають у духовці, адже саме цей спосіб дозволяє зберегти текстуру, легку солодкуватість і отримати апетитну золотисту скоринку. Важливо обирати щільні, білі суцвіття без темних плям і ознак вологи — це гарантія свіжості та правильного смаку після приготування. Сьогодні ми пропонуємо варіант запеченої цвітної капусти у соусі з йогурту, томатної пасти та пармезану, який робить страву особливо ніжною та ароматною.

Під час вибору інгредієнтів варто звертати увагу на якість йогурту — він має бути густим і натуральним, без зайвих домішок, адже саме він формує основу соусу. Томатна паста повинна бути концентрованою, з насиченим смаком, а оливкова олія — першого холодного віджиму, щоб додати легку фруктову ноту. У рецепті також можна замінити пармезан на грюєр або твердий витриманий сир, якщо хочеться більш вираженого смаку. Для більш пряного варіанту доречно додати копчену паприку або дрібку чилі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_pins".

Як приготувати запечену цвітну капусту з пармезаном

Інгредієнти:

цвітна капуста – 300 г;

густий йогурт – 3 ст. л.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

томатна паста – 1 ст. л.;

сушений часник – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

тертий пармезан – 30–40 г;

Спосіб приготування:

Розділити цвітну капусту на невеликі суцвіття та за потреби промити і обсушити. Змішати густий йогурт, оливкову олію, томатну пасту, сіль і сушений часник до однорідного соусу. Додати соус до цвітної капусти та ретельно перемішати, щоб кожне суцвіття було рівномірно покрите. Викласти капусту у форму для запікання та готувати у духовці при 180°C протягом 20 хвилин. Дістати страву, посипати тертим пармезаном і запікати ще 5 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Цвітну капусту найкраще подавати гарячою як самостійну страву або як гарнір до м’яса, риби чи запеченої курки. Вона добре поєднується зі свіжими зеленими салатами, легкими йогуртовими або часниковими соусами. Для більш яскравої подачі можна додати свіжу зелень, насіння кунжуту або кілька крапель оливкової олії перед подачею. Також страва чудово смакує з хрустким хлібом або лавашем.

Ця запечена цвітна капуста — приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на насичену та збалансовану страву. Завдяки соусу та запіканню вона отримує ніжну текстуру всередині й апетитну скоринку зовні, що робить її універсальним варіантом як для щоденного меню, так і для легкої вечері.