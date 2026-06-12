Швидке варення з полуниці з цілими ягодами: секрет ідеального смаку в одній пряності (відео)

Готується швидко та виходить смачно

Сезон полуниці зараз у самому розпалі, і окрім того, що її можна їсти просто так або поєднувати з несподіваними добавками, ягоди чудово підходять для приготування десертів, варення та ароматних конфітюрів. Саме в цей період важливо обирати максимально стиглу, але щільну полуницю без пошкоджень — перезрілі ягоди швидко розварюються і можуть зіпсувати текстуру готового продукту. Для більш насиченого смаку варто звертати увагу на дрібніші або середні плоди: вони зазвичай ароматніші та менш водянисті. Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт полуничного конфітюру з чебрецем і желфіксом, який дозволяє зберегти цілі ягоди, яскравий колір і натуральний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kate.nora.blog".

Як приготувати полуничний конфітюр з чебрецем за 5 хвилин

Інгредієнти:

полуниця – 1 кг;

цукор – 800 г;

желфікс – 1 уп.;

вода – 50 мл;

чебрець свіжий – 7 гілочок;

Спосіб приготування:

Підготувати полуницю, ретельно промити та видалити плодоніжки. Змішати полуницю з желфіксом у великій каструлі. Додати цукор і воду, обережно перемішати та довести до кипіння. Проварити масу 3–4 хвилини, знімаючи піну. Додати чебрець і проварити ще 1 хвилину, після чого одразу зняти з вогню. Розлити гарячий конфітюр у стерилізовані банки та щільно закрити.

Як і з чим подавати

Полуничний конфітюр з чебрецем добре поєднується з млинцями, сирниками, вафлями та натуральним йогуртом. Завдяки легкій трав’яній нотці він також гармонійно доповнює сири з нейтральним або вершковим смаком, зокрема крем-сир чи рикоту. Для десертної подачі можна використовувати як топінг до морозива або чизкейку, а також як начинку для круасанів чи тартів. При подачі варто додати кілька свіжих ягід або гілочку чебрецю для аромату та візуального акценту.

Такий спосіб приготування дозволяє отримати насичений конфітюр із цілими ягодами та яскравим ароматом без тривалого уварювання. Поєднання полуниці з чебрецем додає класичному варенню більш складного та вишуканого смакового профілю. Рецепт підходить як для щоденного використання, так і для домашніх заготовок на сезон.