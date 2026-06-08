Одна добавка розкриває смак полуниці сильніше за цукор: як приготувати ресторанний десерт

Спробуйте перед тим, як посипати ягоди цукром

Яскрава, ароматна та соковита полуниця – один із символів літа. Але не завжди трапляються солодкі ягоди. Якщо полуниця здається кислою чи несмачною, замість звичного цукру чи збитих вершків спробуйте один несподіваний кулінарний прийом: додайте до ягід бальзамічний оцет. Він не тільки посилить природну солодкість ягід, але й зробить їх смак більш глибоким і насиченим майже як у ресторанних десертах.

Як покращити смак полуниці

Бальзамічний оцет має низький pH, тобто є досить кислим продуктом. Ця кислотність допомагає частково зруйнувати клітинну структуру полуниці, вивільняючи більше натуральних соків та цукрів у процесі жування. Як зазначає Superzena, в результаті язик і мозок сприймають більш насичений і збалансований смак, і полуниця здається значно солодшою.

Щоб посилити ефект, можна додати також зовсім невеличку дрібку солі. Вона ще більше підкреслить солодкість і глибину бальзамічного смаку.

Рецепт полуниці з бальзамічним оцтом

Інгредієнти:

полуниця — жменя (5-6 ягід)

бальзамічний оцет — 1 ч. л.

щіпка солі

Приготування: