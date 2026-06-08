Одна добавка розкриває смак полуниці сильніше за цукор: як приготувати ресторанний десерт
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Спробуйте перед тим, як посипати ягоди цукром
Яскрава, ароматна та соковита полуниця – один із символів літа. Але не завжди трапляються солодкі ягоди. Якщо полуниця здається кислою чи несмачною, замість звичного цукру чи збитих вершків спробуйте один несподіваний кулінарний прийом: додайте до ягід бальзамічний оцет. Він не тільки посилить природну солодкість ягід, але й зробить їх смак більш глибоким і насиченим майже як у ресторанних десертах.
Як покращити смак полуниці
Бальзамічний оцет має низький pH, тобто є досить кислим продуктом. Ця кислотність допомагає частково зруйнувати клітинну структуру полуниці, вивільняючи більше натуральних соків та цукрів у процесі жування. Як зазначає Superzena, в результаті язик і мозок сприймають більш насичений і збалансований смак, і полуниця здається значно солодшою.
Щоб посилити ефект, можна додати також зовсім невеличку дрібку солі. Вона ще більше підкреслить солодкість і глибину бальзамічного смаку.
Рецепт полуниці з бальзамічним оцтом
Інгредієнти:
- полуниця — жменя (5-6 ягід)
- бальзамічний оцет — 1 ч. л.
- щіпка солі
Приготування:
- Вимийте полуницю та видаліть плодоніжки.
- Розріжте ягоди уздовж.
- Додайте чайну ложку якісного бальзамічного оцту.
- Обережно перемішайте, щоб ягоди рівномірно покрилися соусом.
- Додайте дрібку солі.
- Поставте в холодильник приблизно на 5 хвилин, щоб оцет подіяв.