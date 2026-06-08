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Одна добавка розкриває смак полуниці сильніше за цукор: як приготувати ресторанний десерт

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Полуниця
Полуниця. Фото Колаж "Телеграфу"

Спробуйте перед тим, як посипати ягоди цукром

Яскрава, ароматна та соковита полуниця – один із символів літа. Але не завжди трапляються солодкі ягоди. Якщо полуниця здається кислою чи несмачною, замість звичного цукру чи збитих вершків спробуйте один несподіваний кулінарний прийом: додайте до ягід бальзамічний оцет. Він не тільки посилить природну солодкість ягід, але й зробить їх смак більш глибоким і насиченим майже як у ресторанних десертах.

Як покращити смак полуниці

Бальзамічний оцет має низький pH, тобто є досить кислим продуктом. Ця кислотність допомагає частково зруйнувати клітинну структуру полуниці, вивільняючи більше натуральних соків та цукрів у процесі жування. Як зазначає Superzena, в результаті язик і мозок сприймають більш насичений і збалансований смак, і полуниця здається значно солодшою.

Щоб посилити ефект, можна додати також зовсім невеличку дрібку солі. Вона ще більше підкреслить солодкість і глибину бальзамічного смаку.

Рецепт полуниці з бальзамічним оцтом

Інгредієнти:

  • полуниця — жменя (5-6 ягід)
  • бальзамічний оцет — 1 ч. л.
  • щіпка солі

Приготування:

  1. Вимийте полуницю та видаліть плодоніжки.
  2. Розріжте ягоди уздовж.
  3. Додайте чайну ложку якісного бальзамічного оцту.
  4. Обережно перемішайте, щоб ягоди рівномірно покрилися соусом.
  5. Додайте дрібку солі.
  6. Поставте в холодильник приблизно на 5 хвилин, щоб оцет подіяв.
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#Полуниця #Рецепти #Бальзамічний оцет