Спробуйте приготувати кабачки ще так: хрусткий сирний кляр робить їх неймовірними (відео)

Смачна та ситна страва

Кабачки — це універсальний літній овоч, який широко використовують у різних кухнях світу: їх смажать, запікають, додають у рагу та навіть готують легкі сендвічі з ніжною сирною начинкою. Завдяки нейтральному смаку вони добре поєднуються як із зеленню, так і з насиченими сирами та спеціями. А сьогодні ми пропонуємо варіант у хрусткому сирному клярі, який перетворює простий овоч на апетитну закуску з виразною текстурою.

Для найкращого результату варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та щільною м’якоттю, оскільки вони менше містять води і краще тримають форму під час смаження. За потреби твердий сир можна замінити на більш витримані сорти, які додадуть страві насиченого смаку, а спеції варіювати залежно від бажаної гостроти та аромату. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ".

Як приготувати кабачки у сирному клярі

Інгредієнти:

кабачки — 3 шт.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

твердий сир — 150 г;

прованські трави — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 100 г;

панірувальні сухарі — 100 г;

олія — для смаження;

Спосіб приготування:

Підготувати кабачки, вимити їх та нарізати рівними скибочками, після чого посолити і поперчити за смаком. Приготувати кляр, поєднавши натертий твердий сир, яйця, прованські трави та паприку до однорідної маси. Підготувати панірування, змішавши борошно та сухарі в окремій ємності. Обваляти кожен шматочок кабачка спочатку в борошні з сухарями, потім занурити в сирний кляр. Обсмажити на розігрітій олії під кришкою по 4–5 хвилин з кожного боку на середньому вогні до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Подавати кабачки гарячими як самостійну закуску або гарнір до м’ясних та рибних страв. Вони добре поєднуються з часниковим соусом, сметаною або легкими йогуртовими дипами. Для більш яскравої подачі страву можна доповнити свіжою зеленню та тертим сиром зверху. Також кабачки у сирному клярі гарно смакують із сезонними салатами або запеченою картоплею.

Цей рецепт дозволяє перетворити звичайні кабачки на хрустку та ароматну страву з насиченим сирним смаком. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню він легко стане частиною щоденного меню або святкової закуски.