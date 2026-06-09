Спробуйте приготувати кабачки ще так: хрусткий сирний кляр робить їх неймовірними (відео)
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Смачна та ситна страва
Кабачки — це універсальний літній овоч, який широко використовують у різних кухнях світу: їх смажать, запікають, додають у рагу та навіть готують легкі сендвічі з ніжною сирною начинкою. Завдяки нейтральному смаку вони добре поєднуються як із зеленню, так і з насиченими сирами та спеціями. А сьогодні ми пропонуємо варіант у хрусткому сирному клярі, який перетворює простий овоч на апетитну закуску з виразною текстурою.
Для найкращого результату варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та щільною м’якоттю, оскільки вони менше містять води і краще тримають форму під час смаження. За потреби твердий сир можна замінити на більш витримані сорти, які додадуть страві насиченого смаку, а спеції варіювати залежно від бажаної гостроти та аромату. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ".
Як приготувати кабачки у сирному клярі
Інгредієнти:
- кабачки — 3 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- твердий сир — 150 г;
- прованські трави — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 100 г;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- олія — для смаження;
Спосіб приготування:
- Підготувати кабачки, вимити їх та нарізати рівними скибочками, після чого посолити і поперчити за смаком.
- Приготувати кляр, поєднавши натертий твердий сир, яйця, прованські трави та паприку до однорідної маси.
- Підготувати панірування, змішавши борошно та сухарі в окремій ємності.
- Обваляти кожен шматочок кабачка спочатку в борошні з сухарями, потім занурити в сирний кляр.
- Обсмажити на розігрітій олії під кришкою по 4–5 хвилин з кожного боку на середньому вогні до золотистої скоринки.
Як і з чим подавати
Подавати кабачки гарячими як самостійну закуску або гарнір до м’ясних та рибних страв. Вони добре поєднуються з часниковим соусом, сметаною або легкими йогуртовими дипами. Для більш яскравої подачі страву можна доповнити свіжою зеленню та тертим сиром зверху. Також кабачки у сирному клярі гарно смакують із сезонними салатами або запеченою картоплею.
Цей рецепт дозволяє перетворити звичайні кабачки на хрустку та ароматну страву з насиченим сирним смаком. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню він легко стане частиною щоденного меню або святкової закуски.