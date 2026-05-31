Готуємо меренговий рулет з полуницею: рецепт, який вдається з першого разу (відео)

Марія Швець
Меренговий рулет з полуницею
Меренговий рулет з полуницею. Фото instagram.com

Смачний десерт, який легко готується

Зараз сезон полуниці, і з цієї ароматної ягоди можна приготувати безліч десертів, зокрема смачні пироги, рулети та іншу домашню випічку. Стигла полуниця додає стравам яскравого смаку, соковитості та легкого літнього аромату. А сьогодні ми пропонуємо приготувати меренговий рулет з полуницею — ніжний десерт із хрусткою основою, повітряним кремом і свіжими ягодами. У цьому рецепті важливо правильно збивати білки до стійких піків і використовувати якісний крем-сир та свіжі вершки, адже саме від них залежить текстура та стабільність крему. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anastasia_zhakulina".

Як приготувати меренговий рулет з полуницею

Інгредієнти:

Для меренги:

  • білки яєць – 190 г;
  • цукрова пудра – 300 г;
  • лимонний сік – 0,5 ч. л.;
  • сіль – дрібка;
  • кукурудзяний крохмаль – 30 г;
  • цедра апельсина – з 1 плода.

Для крему:

  • крем-сир – 250 г;
  • вершки 33% – 100 г;
  • цукрова пудра – 50 г.

Для начинки та декору:

  • полуниця – 250 г.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати чистий і сухий посуд для збивання. Додати до білків сіль і лимонний сік, збити міксером до утворення легкої піни.
  2. Поступово всипати цукрову пудру в кілька прийомів, продовжуючи збивати масу приблизно 10 хвилин до стійких піків.
  3. Додати кукурудзяний крохмаль і дрібно натерту апельсинову цедру, обережно перемішати лопаткою рухами знизу догори.
  4. Викласти меренгову масу на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподілити шаром товщиною близько 2 см. Випікати у розігрітій до 150°C духовці приблизно 30 хвилин.
  5. Дістати готовий корж із духовки, залишити на 10 хвилин для охолодження. Перевернути на чистий аркуш пергаменту та акуратно зняти нижній папір.
  6. Збити крем-сир, вершки та цукрову пудру до однорідної пишної маси.
  7. Розподілити крем по поверхні меренги, залишивши невелику частину для оздоблення.
  8. Нарізати полуницю шматочками, рівномірно викласти поверх крему.
  9. Обережно згорнути корж у рулет, прикрасити залишками крему та свіжою полуницею.
  10. Охолодити десерт у холодильнику щонайменше 1 годину перед подачею.

Поради

  • Для більш насиченого смаку частину полуниці можна замінити малиною або лохиною.
  • Якщо крем-сир має надто м'яку консистенцію, його варто попередньо добре охолодити.
  • Не пересушувати меренгу в духовці, інакше рулет може тріскатися під час згортання.

Як і з чим подавати

Меренговий рулет найкраще подавати добре охолодженим, нарізавши порційними шматочками. Для прикрашання можна використати свіжу полуницю, листочки м'яти або трохи тертого білого шоколаду. Десерт чудово поєднується з кавою, чаєм, домашнім лимонадом чи келихом ігристого вина. За бажанням поруч можна подати ягідний соус або полуничне кулі для ще яскравішого смаку.

Ніжна меренга, повітряний крем і соковита полуниця створюють десерт, який виглядає святково та водночас готується без надмірних складнощів. Такий рулет стане чудовим варіантом як для сімейного чаювання, так і для особливих нагод у розпал ягідного сезону.

