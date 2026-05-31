Готуємо меренговий рулет з полуницею: рецепт, який вдається з першого разу (відео)

Смачний десерт, який легко готується

Зараз сезон полуниці, і з цієї ароматної ягоди можна приготувати безліч десертів, зокрема смачні пироги, рулети та іншу домашню випічку. Стигла полуниця додає стравам яскравого смаку, соковитості та легкого літнього аромату. А сьогодні ми пропонуємо приготувати меренговий рулет з полуницею — ніжний десерт із хрусткою основою, повітряним кремом і свіжими ягодами. У цьому рецепті важливо правильно збивати білки до стійких піків і використовувати якісний крем-сир та свіжі вершки, адже саме від них залежить текстура та стабільність крему. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anastasia_zhakulina".

Як приготувати меренговий рулет з полуницею

Інгредієнти:

Для меренги:

білки яєць – 190 г;

цукрова пудра – 300 г;

лимонний сік – 0,5 ч. л.;

сіль – дрібка;

кукурудзяний крохмаль – 30 г;

цедра апельсина – з 1 плода.

Для крему:

крем-сир – 250 г;

вершки 33% – 100 г;

цукрова пудра – 50 г.

Для начинки та декору:

полуниця – 250 г.

Спосіб приготування:

Підготувати чистий і сухий посуд для збивання. Додати до білків сіль і лимонний сік, збити міксером до утворення легкої піни. Поступово всипати цукрову пудру в кілька прийомів, продовжуючи збивати масу приблизно 10 хвилин до стійких піків. Додати кукурудзяний крохмаль і дрібно натерту апельсинову цедру, обережно перемішати лопаткою рухами знизу догори. Викласти меренгову масу на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподілити шаром товщиною близько 2 см. Випікати у розігрітій до 150°C духовці приблизно 30 хвилин. Дістати готовий корж із духовки, залишити на 10 хвилин для охолодження. Перевернути на чистий аркуш пергаменту та акуратно зняти нижній папір. Збити крем-сир, вершки та цукрову пудру до однорідної пишної маси. Розподілити крем по поверхні меренги, залишивши невелику частину для оздоблення. Нарізати полуницю шматочками, рівномірно викласти поверх крему. Обережно згорнути корж у рулет, прикрасити залишками крему та свіжою полуницею. Охолодити десерт у холодильнику щонайменше 1 годину перед подачею.

Поради

Для більш насиченого смаку частину полуниці можна замінити малиною або лохиною.

Якщо крем-сир має надто м'яку консистенцію, його варто попередньо добре охолодити.

Не пересушувати меренгу в духовці, інакше рулет може тріскатися під час згортання.

Як і з чим подавати

Меренговий рулет найкраще подавати добре охолодженим, нарізавши порційними шматочками. Для прикрашання можна використати свіжу полуницю, листочки м'яти або трохи тертого білого шоколаду. Десерт чудово поєднується з кавою, чаєм, домашнім лимонадом чи келихом ігристого вина. За бажанням поруч можна подати ягідний соус або полуничне кулі для ще яскравішого смаку.

Ніжна меренга, повітряний крем і соковита полуниця створюють десерт, який виглядає святково та водночас готується без надмірних складнощів. Такий рулет стане чудовим варіантом як для сімейного чаювання, так і для особливих нагод у розпал ягідного сезону.