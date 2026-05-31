Готуємо меренговий рулет з полуницею: рецепт, який вдається з першого разу (відео)
Смачний десерт, який легко готується
Зараз сезон полуниці, і з цієї ароматної ягоди можна приготувати безліч десертів, зокрема смачні пироги, рулети та іншу домашню випічку. Стигла полуниця додає стравам яскравого смаку, соковитості та легкого літнього аромату. А сьогодні ми пропонуємо приготувати меренговий рулет з полуницею — ніжний десерт із хрусткою основою, повітряним кремом і свіжими ягодами. У цьому рецепті важливо правильно збивати білки до стійких піків і використовувати якісний крем-сир та свіжі вершки, адже саме від них залежить текстура та стабільність крему. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anastasia_zhakulina".
Як приготувати меренговий рулет з полуницею
Інгредієнти:
Для меренги:
- білки яєць – 190 г;
- цукрова пудра – 300 г;
- лимонний сік – 0,5 ч. л.;
- сіль – дрібка;
- кукурудзяний крохмаль – 30 г;
- цедра апельсина – з 1 плода.
Для крему:
- крем-сир – 250 г;
- вершки 33% – 100 г;
- цукрова пудра – 50 г.
Для начинки та декору:
- полуниця – 250 г.
Спосіб приготування:
- Підготувати чистий і сухий посуд для збивання. Додати до білків сіль і лимонний сік, збити міксером до утворення легкої піни.
- Поступово всипати цукрову пудру в кілька прийомів, продовжуючи збивати масу приблизно 10 хвилин до стійких піків.
- Додати кукурудзяний крохмаль і дрібно натерту апельсинову цедру, обережно перемішати лопаткою рухами знизу догори.
- Викласти меренгову масу на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподілити шаром товщиною близько 2 см. Випікати у розігрітій до 150°C духовці приблизно 30 хвилин.
- Дістати готовий корж із духовки, залишити на 10 хвилин для охолодження. Перевернути на чистий аркуш пергаменту та акуратно зняти нижній папір.
- Збити крем-сир, вершки та цукрову пудру до однорідної пишної маси.
- Розподілити крем по поверхні меренги, залишивши невелику частину для оздоблення.
- Нарізати полуницю шматочками, рівномірно викласти поверх крему.
- Обережно згорнути корж у рулет, прикрасити залишками крему та свіжою полуницею.
- Охолодити десерт у холодильнику щонайменше 1 годину перед подачею.
Поради
- Для більш насиченого смаку частину полуниці можна замінити малиною або лохиною.
- Якщо крем-сир має надто м'яку консистенцію, його варто попередньо добре охолодити.
- Не пересушувати меренгу в духовці, інакше рулет може тріскатися під час згортання.
Як і з чим подавати
Меренговий рулет найкраще подавати добре охолодженим, нарізавши порційними шматочками. Для прикрашання можна використати свіжу полуницю, листочки м'яти або трохи тертого білого шоколаду. Десерт чудово поєднується з кавою, чаєм, домашнім лимонадом чи келихом ігристого вина. За бажанням поруч можна подати ягідний соус або полуничне кулі для ще яскравішого смаку.
Ніжна меренга, повітряний крем і соковита полуниця створюють десерт, який виглядає святково та водночас готується без надмірних складнощів. Такий рулет стане чудовим варіантом як для сімейного чаювання, так і для особливих нагод у розпал ягідного сезону.