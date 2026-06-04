Шоколадний кекс із полуницею: простий рецепт літнього десерту (відео)
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Цей кекс миттєво зникає зі столу
Шоколадна випічка рідко залишає когось байдужим, а якщо додати до неї свіжу полуницю, то виходить справжній літній десерт. Цей кекс готується з найпростіших продуктів і виходить вогким, ароматним та апетитним.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка _yanusha у TikTok.
Як приготувати шоколадний кекс з полуницею
Сметану краще використовувати кімнатної температури. Тоді тісто вийде одноріднішим. Полуницю попередньо просушіть паперовим рушником, щоб вона не пустила зайвий сік у тісто.
Інгредієнти
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 200 г сметани 15%
- 100 г розтопленого вершкового масла 82,5%
- 200 мл молока
- дрібка солі
- 8 г розпушувача
- 260 г борошна
- 40 г какао
- 100 г шоколаду + трохи для верху
- 100 г полуниці + трохи для верху
Приготування
- Яйця збити вінчиком із цукром до легкого посвітління.
- Додати сметану, розтоплене масло та молоко, добре перемішати.
- Змішати сухі інгредієнти — борошно, какао, розпушувач і сіль — і просіяти їх до рідких. Замісити тісто.
- Додати нарізаний шоколад і полуницю, перемішати.
- Перелити у форму. Зверху викласти ще шоколад і полуницю. Покласти смужку вершкового масла по центру — так тріщина при випіканні буде акуратною.
- Випікати при 180°C близько 60–70 хвилин. Перевірити готовність шпажкою: вона має виходити без сирого тіста.
Як і з чим подавати
Для гарної подачі можна присипати верх кексу цукровою пудрою або додати кілька свіжих ягід полуниці.