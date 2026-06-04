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Шоколадний кекс із полуницею: простий рецепт літнього десерту (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Шоколадний кекс із полуницею
Шоколадний кекс із полуницею. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей кекс миттєво зникає зі столу

Шоколадна випічка рідко залишає когось байдужим, а якщо додати до неї свіжу полуницю, то виходить справжній літній десерт. Цей кекс готується з найпростіших продуктів і виходить вогким, ароматним та апетитним.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка _yanusha у TikTok.

Як приготувати шоколадний кекс з полуницею

Сметану краще використовувати кімнатної температури. Тоді тісто вийде одноріднішим. Полуницю попередньо просушіть паперовим рушником, щоб вона не пустила зайвий сік у тісто.

Інгредієнти

  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 200 г сметани 15%
  • 100 г розтопленого вершкового масла 82,5%
  • 200 мл молока
  • дрібка солі
  • 8 г розпушувача
  • 260 г борошна
  • 40 г какао
  • 100 г шоколаду + трохи для верху
  • 100 г полуниці + трохи для верху

Приготування

  1. Яйця збити вінчиком із цукром до легкого посвітління.
  2. Додати сметану, розтоплене масло та молоко, добре перемішати.
  3. Змішати сухі інгредієнти — борошно, какао, розпушувач і сіль — і просіяти їх до рідких. Замісити тісто.
  4. Додати нарізаний шоколад і полуницю, перемішати.
  5. Перелити у форму. Зверху викласти ще шоколад і полуницю. Покласти смужку вершкового масла по центру — так тріщина при випіканні буде акуратною.
  6. Випікати при 180°C близько 60–70 хвилин. Перевірити готовність шпажкою: вона має виходити без сирого тіста.

Як і з чим подавати

Для гарної подачі можна присипати верх кексу цукровою пудрою або додати кілька свіжих ягід полуниці.

Теги:
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