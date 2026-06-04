Шоколадний кекс із полуницею: простий рецепт літнього десерту (відео)

Цей кекс миттєво зникає зі столу

Шоколадна випічка рідко залишає когось байдужим, а якщо додати до неї свіжу полуницю, то виходить справжній літній десерт. Цей кекс готується з найпростіших продуктів і виходить вогким, ароматним та апетитним.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка _yanusha у TikTok.

Як приготувати шоколадний кекс з полуницею

Сметану краще використовувати кімнатної температури. Тоді тісто вийде одноріднішим. Полуницю попередньо просушіть паперовим рушником, щоб вона не пустила зайвий сік у тісто.

Інгредієнти

2 яйця

100 г цукру

200 г сметани 15%

100 г розтопленого вершкового масла 82,5%

200 мл молока

дрібка солі

8 г розпушувача

260 г борошна

40 г какао

100 г шоколаду + трохи для верху

100 г полуниці + трохи для верху

Приготування

Яйця збити вінчиком із цукром до легкого посвітління. Додати сметану, розтоплене масло та молоко, добре перемішати. Змішати сухі інгредієнти — борошно, какао, розпушувач і сіль — і просіяти їх до рідких. Замісити тісто. Додати нарізаний шоколад і полуницю, перемішати. Перелити у форму. Зверху викласти ще шоколад і полуницю. Покласти смужку вершкового масла по центру — так тріщина при випіканні буде акуратною. Випікати при 180°C близько 60–70 хвилин. Перевірити готовність шпажкою: вона має виходити без сирого тіста.

Як і з чим подавати

Для гарної подачі можна присипати верх кексу цукровою пудрою або додати кілька свіжих ягід полуниці.