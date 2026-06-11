Этот соус съедят быстрее, чем мясо: как приготовить домашний кетчуп (видео)

Вкусный шашлык и правильный кетчуп делают пикник по-настоящему удачным

Любой шашлык становится вкуснее, если полить его хорошим соусом. Вместо того, чтобы брать упаковку кетчупа в магазине, попробуйте приготовить томатный соус самостоятельно. Благодаря добавлению свежей зелени и гранатового сока добавка к мясу получается невероятно вкусной, а готовится за считанные минуты.

Рецептом поделилась фудблогерка valeriia_mv9 в TikTok.

Как приготовить томатный соус к мясу

Чтобы соус получился насыщенным, берите густое томатное пюре. Чили добавляйте по вкусу: четверть стручка дают умеренную остроту, но если любите погорячее — кладите больше.

Ингредиенты

Петрушка — 1/4 пучка

Укроп — 1/4 пучка

Зеленый лук — 1/2 стебля

Перец чили — 1/4 стручка

Чеснок — 1 зубчик

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Итальянские травы — по вкусу

Томатное пюре — 130 г

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1/2 ст. л.

Гранатовый сок — 1 рюмка

Приготовление

В миску мелко нарежьте петрушку, укроп, зеленый лук и перец чили. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, черный перец и итальянские травы. Выложите томатное пюре и хорошо перемешайте. Влейте бальзамический уксус и оливковое масло. Добавьте гранатовый сок. Тщательно перемешайте и оставьте, чтобы соус настоялся.

Как и с чем подавать

Перед подачей на стол дайте соусу настояться минимум 15 минут. Домашний кетчуп подходит к шашлыку из любого мяса, к стейкам или запеченной курице. Хорошо сочетается с лавашом и свежими овощами на летнем столе. В холодильнике его можно хранить 2–3 дня, но обычно он заканчивается намного быстрее.