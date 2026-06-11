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Этот соус съедят быстрее, чем мясо: как приготовить домашний кетчуп (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Домашний кетчуп к мясу
Домашний кетчуп к мясу. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вкусный шашлык и правильный кетчуп делают пикник по-настоящему удачным

Любой шашлык становится вкуснее, если полить его хорошим соусом. Вместо того, чтобы брать упаковку кетчупа в магазине, попробуйте приготовить томатный соус самостоятельно. Благодаря добавлению свежей зелени и гранатового сока добавка к мясу получается невероятно вкусной, а готовится за считанные минуты.

Рецептом поделилась фудблогерка valeriia_mv9 в TikTok.

Как приготовить томатный соус к мясу

Чтобы соус получился насыщенным, берите густое томатное пюре. Чили добавляйте по вкусу: четверть стручка дают умеренную остроту, но если любите погорячее — кладите больше.

Ингредиенты

  • Петрушка — 1/4 пучка
  • Укроп — 1/4 пучка
  • Зеленый лук — 1/2 стебля
  • Перец чили — 1/4 стручка
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец — по вкусу
  • Итальянские травы — по вкусу
  • Томатное пюре — 130 г
  • Бальзамический уксус — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 1/2 ст. л.
  • Гранатовый сок — 1 рюмка

Приготовление

  1. В миску мелко нарежьте петрушку, укроп, зеленый лук и перец чили.
  2. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, черный перец и итальянские травы.
  3. Выложите томатное пюре и хорошо перемешайте.
  4. Влейте бальзамический уксус и оливковое масло.
  5. Добавьте гранатовый сок.
  6. Тщательно перемешайте и оставьте, чтобы соус настоялся.

Как и с чем подавать

Перед подачей на стол дайте соусу настояться минимум 15 минут. Домашний кетчуп подходит к шашлыку из любого мяса, к стейкам или запеченной курице. Хорошо сочетается с лавашом и свежими овощами на летнем столе. В холодильнике его можно хранить 2–3 дня, но обычно он заканчивается намного быстрее.

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#Рецепты #Соус #Кетчуп