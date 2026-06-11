Этот соус съедят быстрее, чем мясо: как приготовить домашний кетчуп (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусный шашлык и правильный кетчуп делают пикник по-настоящему удачным
Любой шашлык становится вкуснее, если полить его хорошим соусом. Вместо того, чтобы брать упаковку кетчупа в магазине, попробуйте приготовить томатный соус самостоятельно. Благодаря добавлению свежей зелени и гранатового сока добавка к мясу получается невероятно вкусной, а готовится за считанные минуты.
Рецептом поделилась фудблогерка valeriia_mv9 в TikTok.
Как приготовить томатный соус к мясу
Чтобы соус получился насыщенным, берите густое томатное пюре. Чили добавляйте по вкусу: четверть стручка дают умеренную остроту, но если любите погорячее — кладите больше.
Ингредиенты
- Петрушка — 1/4 пучка
- Укроп — 1/4 пучка
- Зеленый лук — 1/2 стебля
- Перец чили — 1/4 стручка
- Чеснок — 1 зубчик
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Черный перец — по вкусу
- Итальянские травы — по вкусу
- Томатное пюре — 130 г
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 1/2 ст. л.
- Гранатовый сок — 1 рюмка
Приготовление
- В миску мелко нарежьте петрушку, укроп, зеленый лук и перец чили.
- Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, черный перец и итальянские травы.
- Выложите томатное пюре и хорошо перемешайте.
- Влейте бальзамический уксус и оливковое масло.
- Добавьте гранатовый сок.
- Тщательно перемешайте и оставьте, чтобы соус настоялся.
Как и с чем подавать
Перед подачей на стол дайте соусу настояться минимум 15 минут. Домашний кетчуп подходит к шашлыку из любого мяса, к стейкам или запеченной курице. Хорошо сочетается с лавашом и свежими овощами на летнем столе. В холодильнике его можно хранить 2–3 дня, но обычно он заканчивается намного быстрее.