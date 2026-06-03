Чудове доповнення до сніданку: кабачкова намазка, яку захочеться їсти ложкою (відео)

Кабачок — це універсальний літній овоч, який належить до родини гарбузових і має ніжний смак та високу водянистість, завдяки чому ідеально підходить для запікання, тушкування та приготування кремових закусок.

У світовій кухні кабачки часто фарширують м’ясом, крупами, сиром або овочами, створюючи ситні та різноманітні страви, а також використовують як основу для намазок і пюре. А сьогодні ми пропонуємо просту домашню намазку з кабачків із плавленим сиром, яка поєднує ніжну текстуру та легкий вершковий смак. При виборі інгредієнтів важливо брати молоді кабачки з тонкою шкіркою та мінімальною кількістю насіння, а плавлений сир — якісний, без зайвих рослинних жирів, адже саме він формує кремову консистенцію; також варто не переборщити з часником, щоб не перебити делікатний смак основи. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gotuyemo_v_kayf".

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт;

плавлений сирок — 2 шт;

кріп — за смаком;

часник — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Натерти кабачок на дрібній тертці та за потреби злегка відтиснути зайву рідину. Подрібнити часник і кріп до однорідної консистенції. Змішати кабачок, плавлений сирок, кріп і часник до отримання ніжної кремової маси. Додати сіль і перець та ретельно перемішати до повного поєднання смаків.

Як і з чим подавати

Намазку найкраще подавати охолодженою на підсмаженому хлібі, грінках або свіжому багеті. Вона також добре поєднується з лавашем, крекерами або як соус до овочевих паличок. Для більш виразної подачі можна додати зверху зелень, краплю оливкової олії або шматочки свіжого огірка. Страва чудово підходить як легкий сніданок, перекус або закуска до основних страв. Універсальність рецепту дозволяє легко адаптувати його, додаючи улюблені спеції або замінюючи плавлений сир на крем-сир для більш ніжної текстури.