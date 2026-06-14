Турецькі яйця Чилбір: сніданок, після якого звичайна яєчня вже не цікава (відео)

Швидкий варіант сніданку

Яйця Чилбір — страва, яку в Туреччині їдять на сніданок вже кілька століть. Її основа — густий йогурт з часником, поверх якого кладуть яйце пашот, а зверху поливають розтопленим маслом з пластівцями чилі. Звучить просто, але поєднання цих трьох компонентів дає зовсім несподіваний результат.

Рецептом поділилася фудблогерка Оксана Аврамова у своєму Instagram-акаунті. Ця вершкова, пряна, ситна страва готується хвилин за 15.

Як приготувати яйця Чилбір

Для Чилбір важливо, щоб йогурт був справді густим. Тому варто брати саме грецький йогурт, бо звичайний рідкуватий не дасть потрібної текстури.

Яйця для цієї страви готують способом пашот — без шкаралупи у воді з невеликою кількістю оцту. Щоб яйце вийшло акуратним, воду треба злегка закрутити ложкою, а яйце обережно випускати в центр воронки. Жовток має залишитися рідким — саме він разом із маслом чилі створює соус.

Масло з пластівцями чилі потрібно розігрівати на дуже маленькому вогні і лише до моменту, коли воно почне трохи шипіти. Якщо перегріти, то пластівці згорять і стануть гіркими.

Інгредієнти

200 г грецького йогурту

1 зубчик часнику

2 яйця

30 г вершкового масла

1 ч. л. пластівців чилі

сіль

свіжа зелень (кріп, петрушка або кінза)

Як приготувати

Часник натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес. Змішайте з йогуртом, додайте дрібку солі. Розкладіть по тарілках. Закип'ятіть воду в невеликій каструлі, додайте чайну ложку оцту. Злегка закрутіть воду ложкою. Розбийте яйце в чашку, потім акуратно опустіть у воду. Готуйте 3–4 хвилини, поки білок схопиться, а жовток залишиться рідким. Те саме зробіть з другим яйцем. Розтопіть вершкове масло на невеликому вогні. Додайте пластівці чилі, прогрійте 30–40 секунд, поки масло не набуде яскраво-червоного кольору. Зніміть з вогню. Викладіть яйця пашот на йогурт, полийте маслом з чилі. Зверху посипте свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Чилбір подають одразу після приготування — страва швидко охолоджується, і йогурт підігріється від гарячого яйця. До неї обов'язково потрібен свіжий хліб. Добре підійде пита, лаваш або звичайний тостовий хліб.