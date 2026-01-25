Ніжний білок і рідкий жовток: як приготувати яйце пашот
Використання сита значно полегшує процесс приготування яєць пашот
Яйце пашот — популярна страва французької кухні, яка давно стала улюбленим варіантом сніданку в багатьох країнах світу. Якщо ви шукаєте, як приготувати яйце пашот у домашніх умовах, варто знати: готується воно без шкаралупи у гарячій воді й не потребує складних інгредієнтів.
Правильно зварене яйце пашот має ніжний, акуратний білок і рідкий жовток усередині. Його подають із тостами, додають до салатів, боулів та сендвічів, а також їдять як самостійну страву для швидкого й поживного сніданку.
Як приготувати яйце пашот
Хоча рецепт яйця пашот здається простим, у нього є свої тонкощі. Важливо брати максимально свіжі яйця, щоб білок не розтікався у воді. Ще один секрет — додавання невеликої кількості оцту, який допомагає сформувати красиву форму та утримати білок навколо жовтка.
Інгредієнти:
- Яйця свіжі — 2 шт.
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Оцет яблучний (або винний) — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розбийте яйце в дрібне сито, тримаючи його над мискою. Зачекайте 30-60 секунд, поки стече зайвий водянистий білок.
- Налийте в сотейник воду. Додайте сіль та оцет. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до мінімуму. Вода не повинна сильно кипіти.
- Обережно опустіть сито з яйцем у воду. Вода повинна повністю покривати яйце. Тримайте сито у воді близько 20-30 секунд. Коли білок схопиться, обережно дістаньте сито, залишивши яйце у воді.
- Варіть яйце приблизно 3–3,5 хвилини.
- Якщо готуєте сніданок лише для себе, діставайте яйце шумівкою і одразу кладіть на тарілку чи тост. Якщо ви готуєте на всю сім'ю, обов’язково підготуйте миску з холодною водою та льодом. Перекладайте готові яйця туди. Це зупинить процес приготування, і жовток залишиться рідким, навіть якщо сніданок затягнеться.
Як і з чим подавати
Подавайте яйце пашот на шматочку підсмаженого хліба разом з авокадо та дрібкою чорного перцю або на "подушці" з підсмаженого шпинату з вершковим маслом.
Пашот можна зберігати в холодильнику в контейнері з холодною водою до 3 діб. Перед подачею просто залийте яйця окропом на 2 хвилини. Вони знову стануть гарячими.