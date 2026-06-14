Турецкие яйца Чылбыр: завтрак, после которого обычная яичница уже не интересна (видео)

Быстрый вариант завтрака

Яйца Чылбыр — блюдо, которое в Турции едят на завтрак уже несколько веков. Его основа — густой йогурт с чесноком, поверх которого кладут яйцо пашот, а сверху поливают растопленным маслом с хлопьями чили. Звучит просто, но сочетание этих трех компонентов дает совершенно неожиданный результат.

Рецептом поделилась фудблогерка Оксана Аврамова в своем Instagram-аккаунте. Это сливочное, пряное, сытное блюдо готовится минут за 15.

Как приготовить яйца Чылбыр

Для Чылбыра важно, чтобы йогурт был действительно густым. Поэтому стоит брать именно греческий йогурт, так как обычный жидковатый не даст нужной текстуры.

Яйца для этого блюда готовят способом пашот без скорлупы в воде с небольшим количеством уксуса. Чтобы яйцо получилось аккуратным, воду нужно слегка закрутить ложкой, а яйцо осторожно выпускать в центр воронки. Желток должен остаться редким — именно он вместе с маслом чили создает соус.

Масло с хлопьями чили нужно разогревать на очень маленьком огне и только до момента, когда оно начнет слегка шипеть. Если перегреть, то хлопья сгорят и станут горькими.

Ингредиенты

200 г греческого йогурта

1 зубчик чеснока

2 яйца

30 г сливочного масла

1 ч. л. хлопьев чили

соль

свежая зелень (укроп, петрушка или кинза)

Как приготовить

Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Смешайте с йогуртом, добавьте щепотку соли. Разложите по тарелкам. Закипятите воду в небольшой кастрюле, добавьте чайную ложку уксуса. Слегка закрутите воду ложкой. Разбейте яйцо в чашку, затем аккуратно опустите в воду. Готовьте 3–4 минуты, пока белок схватится, а желток останется жидким. То же самое сделайте со вторым яйцом. Растопите сливочное масло на небольшом огне. Добавьте хлопья чили, прогрейте 30–40 секунд, пока масло не приобретет ярко-красный цвет. Снимите с огня. Выложите яйца пашот на йогурт, полейте маслом с чили. Сверху посыпьте свежей зеленью.

Как и с чем подавать

Чылбыр подают сразу после приготовления — блюдо быстро остывает, и йогурт подогреется от горячего яйца. К нему обязательно нужен свежий хлеб. Хорошо подойдет пита, лаваш или обычный тостовый хлеб.