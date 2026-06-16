Варений омлет по-азійськи: як із яєць та фаршу приготувати ресторанну страву

Незвичайний спосіб приготування яєць, про який знають не всі

Якщо вам здається, що омлет можна приготувати тільки на пательні, цей рецепт вас здивує. Омлет можна зварити у воді без олії. В результаті виходить ніжна, майже повітряна маса, яку поливають гарячою начинкою з фаршу та овочів у густому азійському соусі.

Рецептом поділився кулінарний блогер із YouTube-каналу Suri з Південної Кореї. Автор показує, як із простих продуктів приготувати ситну та смачну страву.

Інгредієнти

Для омлету:

яйця — 4 шт.

вода — 400 мл

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

фарш (курячий, свинячий або змішаний) — 150-200 г

вершкове або олія — 1 ст. л.

часник — 2 зубчики

зелена цибуля — 1 невеликий пучок

морква — третина середньої

болгарський перець (червоний чи зелений) – половина

вода або бульйон — близько 100 мл

соєвий соус — 1 ст. л.

устричний соус — половина ч. л. (за бажанням)

сіль — половина ч. л.

чорний перець — за смаком

Для загущення соусу:

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

холодна вода — 1 ст. л.

Приготування

Розбийте яйця в миску і злегка перемішайте виделкою — просто щоб з'єднати білок і жовток. У каструлі з антипригарним покриттям доведіть до кипіння воду, посоліть. Зменште вогонь до мінімуму. Повільно влийте яйця тонкою цівкою в ледь киплячу воду. Залиште на 1–2 хвилини. Коли яєчна маса згорнеться, акуратно дістаньте її шумівкою і перекладіть на тарілку. Воду злийте. На тій же пательні розтопіть вершкове масло (або розігрійте олію). На середньому вогні обсмажте фарш до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник і білу частину зеленої цибулі, обсмажуйте близько 30 секунд. Додайте моркву та перець, готуйте ще 2–3 хвилини, помішуючи. Влийте воду або бульйон, додайте соєвий соус, устричний соус (якщо використовуєте), сіль та перець. Доведіть до кипіння. У невеличкій чашці змішайте крохмаль із холодною водою, влийте в пательню і перемішайте. Готуйте близько хвилини, поки соус не загусне.

Як подавати

Викладіть яєчну масу на тарілку або глибоку миску і щедро полийте гарячою начинкою з соусом. Зверху посипте зеленою частиною цибулі. Страва найсмачніша гарячим. Такий омлет добре смакує з вареним рисом.