Варений омлет по-азійськи: як із яєць та фаршу приготувати ресторанну страву
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Незвичайний спосіб приготування яєць, про який знають не всі
Якщо вам здається, що омлет можна приготувати тільки на пательні, цей рецепт вас здивує. Омлет можна зварити у воді без олії. В результаті виходить ніжна, майже повітряна маса, яку поливають гарячою начинкою з фаршу та овочів у густому азійському соусі.
Рецептом поділився кулінарний блогер із YouTube-каналу Suri з Південної Кореї. Автор показує, як із простих продуктів приготувати ситну та смачну страву.
Інгредієнти
Для омлету:
- яйця — 4 шт.
- вода — 400 мл
- сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
- фарш (курячий, свинячий або змішаний) — 150-200 г
- вершкове або олія — 1 ст. л.
- часник — 2 зубчики
- зелена цибуля — 1 невеликий пучок
- морква — третина середньої
- болгарський перець (червоний чи зелений) – половина
- вода або бульйон — близько 100 мл
- соєвий соус — 1 ст. л.
- устричний соус — половина ч. л. (за бажанням)
- сіль — половина ч. л.
- чорний перець — за смаком
Для загущення соусу:
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
- холодна вода — 1 ст. л.
Приготування
- Розбийте яйця в миску і злегка перемішайте виделкою — просто щоб з'єднати білок і жовток.
- У каструлі з антипригарним покриттям доведіть до кипіння воду, посоліть. Зменште вогонь до мінімуму.
- Повільно влийте яйця тонкою цівкою в ледь киплячу воду. Залиште на 1–2 хвилини.
- Коли яєчна маса згорнеться, акуратно дістаньте її шумівкою і перекладіть на тарілку. Воду злийте.
- На тій же пательні розтопіть вершкове масло (або розігрійте олію). На середньому вогні обсмажте фарш до золотистого кольору.
- Додайте подрібнений часник і білу частину зеленої цибулі, обсмажуйте близько 30 секунд.
- Додайте моркву та перець, готуйте ще 2–3 хвилини, помішуючи.
- Влийте воду або бульйон, додайте соєвий соус, устричний соус (якщо використовуєте), сіль та перець. Доведіть до кипіння.
- У невеличкій чашці змішайте крохмаль із холодною водою, влийте в пательню і перемішайте. Готуйте близько хвилини, поки соус не загусне.
Як подавати
Викладіть яєчну масу на тарілку або глибоку миску і щедро полийте гарячою начинкою з соусом. Зверху посипте зеленою частиною цибулі. Страва найсмачніша гарячим. Такий омлет добре смакує з вареним рисом.