Вареный омлет по-азиатски: как из яиц и фарша приготовить ресторанное блюдо
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Необычный способ приготовления яиц, о котором знают не все
Если вам кажется, что омлет можно приготовить только на сковороде, этот рецепт вас удивит. Омлет можно сварить в воде без масла. В результате получается нежная, почти воздушная масса, которую поливают горячей начинкой из фарша и овощей в густом азиатском соусе.
Рецептом поделился кулинарный блогер с YouTube-канала Suri из Южной Кореи. Автор показывает, как из простых продуктов приготовить сытное и вкусное блюдо.
Ингредиенты
Для омлета:
- яйца — 4 шт.
- вода — 400 мл
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- фарш (куриный, свиной или смешанный) — 150–200 г
- сливочное или растительное масло — 1 ст. л.
- чеснок — 2 зубчика
- зеленый лук — 1 небольшой пучок
- морковь — треть средней
- болгарский перец (красный или зеленый) — половина
- вода или бульон — около 100 мл
- соевый соус — 1 ст. л.
- устричный соус — половина ч. л. (по желанию)
- соль — половина ч. л.
- черный перец — по вкусу
Для загущения соуса:
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.
- холодная вода — 1 ст. л.
Приготовление
- Разбейте яйца в миску и слегка перемешайте вилкой — просто чтобы соединить белок и желток.
- В кастрюле с антипригарным покрытием доведите до кипения воду, посолите. Убавьте огонь до минимума.
- Медленно влейте яйца тонкой струйкой в чуть кипящую воду. Оставьте на 1–2 минуты.
- Когда яичная масса свернется, аккуратно достаньте ее шумовкой и переложите на тарелку. Воду слейте.
- На той же сковороде растопите масло. На среднем огне обжарьте фарш до золотистого цвета.
- Добавьте измельченный чеснок и белую часть зеленого лука, обжаривайте около 30 секунд.
- Добавьте морковь и перец, готовьте еще 2–3 минуты, помешивая.
- Влейте воду или бульон, добавьте соевый соус, устричный соус (если используете), соль и перец. Доведите до кипения.
- В небольшой чашке смешайте крахмал с холодной водой, влейте в сковороду и перемешайте. Готовьте около минуты, пока соус не загустеет.
Как подавать
Выложите яичную массу на тарелку или в глубокую миску и щедро полейте горячей начинкой с соусом. Сверху посыпьте зеленой частью лука. Блюдо вкуснее всего горячим. Такой омлет хорошо сочетается с вареным рисом.