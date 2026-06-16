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Вареный омлет по-азиатски: как из яиц и фарша приготовить ресторанное блюдо

Автор
Наталья Граковская
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Омлет по-азиатски
Омлет по-азиатски. Фото Скриншот YouTube

Необычный способ приготовления яиц, о котором знают не все

Если вам кажется, что омлет можно приготовить только на сковороде, этот рецепт вас удивит. Омлет можно сварить в воде без масла. В результате получается нежная, почти воздушная масса, которую поливают горячей начинкой из фарша и овощей в густом азиатском соусе.

Рецептом поделился кулинарный блогер с YouTube-канала Suri из Южной Кореи. Автор показывает, как из простых продуктов приготовить сытное и вкусное блюдо.

Ингредиенты

Для омлета:

  • яйца — 4 шт.
  • вода — 400 мл
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • фарш (куриный, свиной или смешанный) — 150–200 г
  • сливочное или растительное масло — 1 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • зеленый лук — 1 небольшой пучок
  • морковь — треть средней
  • болгарский перец (красный или зеленый) — половина
  • вода или бульон — около 100 мл
  • соевый соус — 1 ст. л.
  • устричный соус — половина ч. л. (по желанию)
  • соль — половина ч. л.
  • черный перец — по вкусу

Для загущения соуса:

  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • холодная вода — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Разбейте яйца в миску и слегка перемешайте вилкой — просто чтобы соединить белок и желток.
  2. В кастрюле с антипригарным покрытием доведите до кипения воду, посолите. Убавьте огонь до минимума.
  3. Медленно влейте яйца тонкой струйкой в чуть кипящую воду. Оставьте на 1–2 минуты.
  4. Когда яичная масса свернется, аккуратно достаньте ее шумовкой и переложите на тарелку. Воду слейте.
  5. На той же сковороде растопите масло. На среднем огне обжарьте фарш до золотистого цвета.
  6. Добавьте измельченный чеснок и белую часть зеленого лука, обжаривайте около 30 секунд.
  7. Добавьте морковь и перец, готовьте еще 2–3 минуты, помешивая.
  8. Влейте воду или бульон, добавьте соевый соус, устричный соус (если используете), соль и перец. Доведите до кипения.
  9. В небольшой чашке смешайте крахмал с холодной водой, влейте в сковороду и перемешайте. Готовьте около минуты, пока соус не загустеет.

Как подавать

Выложите яичную массу на тарелку или в глубокую миску и щедро полейте горячей начинкой с соусом. Сверху посыпьте зеленой частью лука. Блюдо вкуснее всего горячим. Такой омлет хорошо сочетается с вареным рисом.

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#Рецепты #Яйца #Омлет