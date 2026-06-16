Вареный омлет по-азиатски: как из яиц и фарша приготовить ресторанное блюдо

Необычный способ приготовления яиц, о котором знают не все

Если вам кажется, что омлет можно приготовить только на сковороде, этот рецепт вас удивит. Омлет можно сварить в воде без масла. В результате получается нежная, почти воздушная масса, которую поливают горячей начинкой из фарша и овощей в густом азиатском соусе.

Рецептом поделился кулинарный блогер с YouTube-канала Suri из Южной Кореи. Автор показывает, как из простых продуктов приготовить сытное и вкусное блюдо.

Ингредиенты

Для омлета:

яйца — 4 шт.

вода — 400 мл

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

фарш (куриный, свиной или смешанный) — 150–200 г

сливочное или растительное масло — 1 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

зеленый лук — 1 небольшой пучок

морковь — треть средней

болгарский перец (красный или зеленый) — половина

вода или бульон — около 100 мл

соевый соус — 1 ст. л.

устричный соус — половина ч. л. (по желанию)

соль — половина ч. л.

черный перец — по вкусу

Для загущения соуса:

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

холодная вода — 1 ст. л.

Приготовление

Разбейте яйца в миску и слегка перемешайте вилкой — просто чтобы соединить белок и желток. В кастрюле с антипригарным покрытием доведите до кипения воду, посолите. Убавьте огонь до минимума. Медленно влейте яйца тонкой струйкой в чуть кипящую воду. Оставьте на 1–2 минуты. Когда яичная масса свернется, аккуратно достаньте ее шумовкой и переложите на тарелку. Воду слейте. На той же сковороде растопите масло. На среднем огне обжарьте фарш до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и белую часть зеленого лука, обжаривайте около 30 секунд. Добавьте морковь и перец, готовьте еще 2–3 минуты, помешивая. Влейте воду или бульон, добавьте соевый соус, устричный соус (если используете), соль и перец. Доведите до кипения. В небольшой чашке смешайте крахмал с холодной водой, влейте в сковороду и перемешайте. Готовьте около минуты, пока соус не загустеет.

Как подавать

Выложите яичную массу на тарелку или в глубокую миску и щедро полейте горячей начинкой с соусом. Сверху посыпьте зеленой частью лука. Блюдо вкуснее всего горячим. Такой омлет хорошо сочетается с вареным рисом.