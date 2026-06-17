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Якщо в холодильнику є три яйця та один кабачок: пишний омлет, який зникне зі столу за хвилину (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Омлет з кабачком та сиром
Омлет з кабачком та сиром. Фото Колаж "Телеграфу"

Розкішний сніданок в одній сковороді

Звичний омлет легко перетворити на повноцінну страву, якщо додати до нього овочі та сир. Цей варіант омлету з кабачками та сиром готується повністю в одній сковороді. Спочатку обсмажуються овочі, потім до них додається яєчна основа, а сир закладається всередину перед тим, як скласти омлет навпіл.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі KAZAN.

Кабачок та моркву краще терти на крупній тертці, щоб вони швидко обсмажилися і при цьому не перетворилися на кашу. Готувати омлет ліпше на слабкому вогні під кришкою. Так він рівномірно пропечеться і не підгорить знизу.

Інгредієнти

  • кабачок — 180 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • сир моцарела — 40 г;
  • олія рослинна — 2–3 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • чорний перець — щіпка.

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати дрібно. Моркву очистити і натерти на крупній тертці, кабачок також натерти на крупній тертці.
  2. На сковороді розігріти невелику кількість олії, додати цибулю і обсмажувати до прозорості.
  3. Додати до цибулі терту моркву і кабачок, обсмажити все разом кілька хвилин, доки овочі не стануть м'якими.
  4. Перекласти обсмажені овочі в миску і дати трохи охолонути.
  5. До охололих овочів додати сіль, свіжомелений чорний перець і яйця, ретельно перемішати.
  6. На тій же сковороді розігріти трохи олії, рівномірно розподілити по поверхні. Вилити яєчно-овочеву масу і розрівняти.
  7. Накрити сковороду кришкою і готувати на слабкому вогні до підрум'янення нижньої сторони.
  8. Коли поверхня омлету підрум'яниться, посипати тертою моцарелою одну половину.
  9. Двома лопатками акуратно скласти омлет навпіл так, щоб сир опинився всередині.
  10. Знову накрити кришкою і готувати на слабкому вогні, доки сир повністю не розплавиться.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Яйця