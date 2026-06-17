Якщо в холодильнику є три яйця та один кабачок: пишний омлет, який зникне зі столу за хвилину (відео)

Розкішний сніданок в одній сковороді

Звичний омлет легко перетворити на повноцінну страву, якщо додати до нього овочі та сир. Цей варіант омлету з кабачками та сиром готується повністю в одній сковороді. Спочатку обсмажуються овочі, потім до них додається яєчна основа, а сир закладається всередину перед тим, як скласти омлет навпіл.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі KAZAN.

Кабачок та моркву краще терти на крупній тертці, щоб вони швидко обсмажилися і при цьому не перетворилися на кашу. Готувати омлет ліпше на слабкому вогні під кришкою. Так він рівномірно пропечеться і не підгорить знизу.

Інгредієнти

кабачок — 180 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 0,5 шт.;

яйця — 3 шт.;

сир моцарела — 40 г;

олія рослинна — 2–3 ст. л.;

сіль — щіпка;

чорний перець — щіпка.

Спосіб приготування