Якщо в холодильнику є три яйця та один кабачок: пишний омлет, який зникне зі столу за хвилину (відео)
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Розкішний сніданок в одній сковороді
Звичний омлет легко перетворити на повноцінну страву, якщо додати до нього овочі та сир. Цей варіант омлету з кабачками та сиром готується повністю в одній сковороді. Спочатку обсмажуються овочі, потім до них додається яєчна основа, а сир закладається всередину перед тим, як скласти омлет навпіл.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі KAZAN.
Кабачок та моркву краще терти на крупній тертці, щоб вони швидко обсмажилися і при цьому не перетворилися на кашу. Готувати омлет ліпше на слабкому вогні під кришкою. Так він рівномірно пропечеться і не підгорить знизу.
Інгредієнти
- кабачок — 180 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 0,5 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сир моцарела — 40 г;
- олія рослинна — 2–3 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- чорний перець — щіпка.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати дрібно. Моркву очистити і натерти на крупній тертці, кабачок також натерти на крупній тертці.
- На сковороді розігріти невелику кількість олії, додати цибулю і обсмажувати до прозорості.
- Додати до цибулі терту моркву і кабачок, обсмажити все разом кілька хвилин, доки овочі не стануть м'якими.
- Перекласти обсмажені овочі в миску і дати трохи охолонути.
- До охололих овочів додати сіль, свіжомелений чорний перець і яйця, ретельно перемішати.
- На тій же сковороді розігріти трохи олії, рівномірно розподілити по поверхні. Вилити яєчно-овочеву масу і розрівняти.
- Накрити сковороду кришкою і готувати на слабкому вогні до підрум'янення нижньої сторони.
- Коли поверхня омлету підрум'яниться, посипати тертою моцарелою одну половину.
- Двома лопатками акуратно скласти омлет навпіл так, щоб сир опинився всередині.
- Знову накрити кришкою і готувати на слабкому вогні, доки сир повністю не розплавиться.