Если в холодильнике есть три яйца и один кабачок: пышный омлет, который исчезнет со стола за минуту (видео)

Роскошный завтрак в одной сковороде

Привычный омлет легко превратить в полноценное блюдо, если добавить в него овощи и сыр. Этот вариант омлета с кабачками и сыром готовится полностью в одной сковороде. Сначала обжариваются овочи, затем к ним добавляется яичная основа, а сыр закладывается внутрь перед тем, как сложить омлет пополам.

Рецептом поделились на YouTube-канале KAZAN.

Кабачок и морковь лучше тереть на крупной терке, чтобы они быстро обжарились и при этом не превратились в кашу. Готовить омлет стоит на слабом огне под крышкой. Так он равномерно пропечется и не подгорит снизу.

Ингредиенты

кабачок — 180 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 0,5 шт.;

яйца — 3 шт.;

сыр моцарелла — 40 г;

масло растительное — 2-3 ст. л.;

соль – щепотка;

черный перец – щепотка.

Способ приготовления