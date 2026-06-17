Если в холодильнике есть три яйца и один кабачок: пышный омлет, который исчезнет со стола за минуту (видео)
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Роскошный завтрак в одной сковороде
Привычный омлет легко превратить в полноценное блюдо, если добавить в него овощи и сыр. Этот вариант омлета с кабачками и сыром готовится полностью в одной сковороде. Сначала обжариваются овочи, затем к ним добавляется яичная основа, а сыр закладывается внутрь перед тем, как сложить омлет пополам.
Рецептом поделились на YouTube-канале KAZAN.
Кабачок и морковь лучше тереть на крупной терке, чтобы они быстро обжарились и при этом не превратились в кашу. Готовить омлет стоит на слабом огне под крышкой. Так он равномерно пропечется и не подгорит снизу.
Ингредиенты
- кабачок — 180 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 0,5 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сыр моцарелла — 40 г;
- масло растительное — 2-3 ст. л.;
- соль – щепотка;
- черный перец – щепотка.
Способ приготовления
- Лук нарезать мелко. Морковь очистить и натереть на крупной терке, кабачок также натереть на крупной терке.
- На сковороде разогреть небольшое количество масла, добавить лук и обжаривать до прозрачности.
- Добавить к луку тертую морковь и кабачок, обжарить все вместе несколько минут, пока овощи не станут мягкими.
- Переложить обжаренные овощи в миску и дать немного остыть.
- К остывшим овощам добавить соль, свежемолотый черный перец и яйца, тщательно перемешать.
- На той же сковороде разогреть немного масла, равномерно распределить по поверхности. Вылить яично-овощную массу и разровнять.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить на слабом огне до подрумянивания нижней стороны.
- Когда поверхность омлета подрумянится, посыпать тертой моцареллой одну половину.
- Двумя лопатками аккуратно сложить омлет пополам так, чтобы сыр оказался внутри.
- Снова накрыть крышкой и готовить на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.