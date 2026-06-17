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Если в холодильнике есть три яйца и один кабачок: пышный омлет, который исчезнет со стола за минуту (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Омлет с кабачком и сыром
Омлет с кабачком и сыром. Фото Коллаж "Телеграфа"

Роскошный завтрак в одной сковороде

Привычный омлет легко превратить в полноценное блюдо, если добавить в него овощи и сыр. Этот вариант омлета с кабачками и сыром готовится полностью в одной сковороде. Сначала обжариваются овочи, затем к ним добавляется яичная основа, а сыр закладывается внутрь перед тем, как сложить омлет пополам.

Рецептом поделились на YouTube-канале KAZAN.

Кабачок и морковь лучше тереть на крупной терке, чтобы они быстро обжарились и при этом не превратились в кашу. Готовить омлет стоит на слабом огне под крышкой. Так он равномерно пропечется и не подгорит снизу.

Ингредиенты

  • кабачок — 180 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 0,5 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сыр моцарелла — 40 г;
  • масло растительное — 2-3 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • черный перец – щепотка.

Способ приготовления

  1. Лук нарезать мелко. Морковь очистить и натереть на крупной терке, кабачок также натереть на крупной терке.
  2. На сковороде разогреть небольшое количество масла, добавить лук и обжаривать до прозрачности.
  3. Добавить к луку тертую морковь и кабачок, обжарить все вместе несколько минут, пока овощи не станут мягкими.
  4. Переложить обжаренные овощи в миску и дать немного остыть.
  5. К остывшим овощам добавить соль, свежемолотый черный перец и яйца, тщательно перемешать.
  6. На той же сковороде разогреть немного масла, равномерно распределить по поверхности. Вылить яично-овощную массу и разровнять.
  7. Накрыть сковороду крышкой и готовить на слабом огне до подрумянивания нижней стороны.
  8. Когда поверхность омлета подрумянится, посыпать тертой моцареллой одну половину.
  9. Двумя лопатками аккуратно сложить омлет пополам так, чтобы сыр оказался внутри.
  10. Снова накрыть крышкой и готовить на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Яйца