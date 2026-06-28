Лимонний квас: освіжаючий літній напій, який легко приготувати вдома

Чудово втамовує спрагу в спеку

У спеку ніщо не рятує краще, ніж склянка холодного домашнього лимонаду або квасу. У магазинних напоях часто міститься занадто багато цукру та добавок, тому багато хто повертається до перевірених часом рецептів.

Одним із таких поділилася в Instagram фудблогерка tetiana.shlikhtenko. Вона показала, як приготувати лимонний квас.

Головний секрет смачного домашнього квасу — свіжі дріжджі. Саме вони відповідають за природне бродіння, легку ігристисть і насичений аромат напою. Лимони для рецепта краще вибирати стиглі, з тонкою шкіркою. Такі плоди дадуть більше соку та приємну кислинку. А щоб квас не перебродив і не став занадто кислим, важливо вчасно сховати пляшки в холод і зупинити процес бродіння.

Інгредієнти:

лимони — 6 шт.;

цукор — 3 склянки (близько 600 г);

вода — 10 л;

сухі дріжджі — 12 г.

Спосіб приготування: