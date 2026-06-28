Лимонний квас: освіжаючий літній напій, який легко приготувати вдома
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Чудово втамовує спрагу в спеку
У спеку ніщо не рятує краще, ніж склянка холодного домашнього лимонаду або квасу. У магазинних напоях часто міститься занадто багато цукру та добавок, тому багато хто повертається до перевірених часом рецептів.
Одним із таких поділилася в Instagram фудблогерка tetiana.shlikhtenko. Вона показала, як приготувати лимонний квас.
Головний секрет смачного домашнього квасу — свіжі дріжджі. Саме вони відповідають за природне бродіння, легку ігристисть і насичений аромат напою. Лимони для рецепта краще вибирати стиглі, з тонкою шкіркою. Такі плоди дадуть більше соку та приємну кислинку. А щоб квас не перебродив і не став занадто кислим, важливо вчасно сховати пляшки в холод і зупинити процес бродіння.
Інгредієнти:
- лимони — 6 шт.;
- цукор — 3 склянки (близько 600 г);
- вода — 10 л;
- сухі дріжджі — 12 г.
Спосіб приготування:
- Лимони ретельно вимийте, обдайте окропом і наріжте невеликими шматочками.
- Додайте до лимонів цукор і 2 літри води, поставте на вогонь і проваріть 20 хвилин після закипання.
- Готовий сироп процідіть через сито, щоб позбутися шкірки та кісточок.
- Змішайте проціджений сироп з 8 літрами кип'яченої води, що залишилися.
- Коли рідина охолоне до кімнатної температури, додайте сухі дріжджі та ретельно перемішайте.
- Накрийте ємність і залиште в теплому місці на 2-3 години для початку бродіння.
- Розлийте квас по пляшках, заповнюючи їх на три чверті об'єму, і щільно закрутіть кришки.
- Через 2 години покладіть пляшки горизонтально в холодильник — це зупинить бродіння та збереже потрібну міцність напою.