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Лимонний квас: освіжаючий літній напій, який легко приготувати вдома

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Лимонний квас
Лимонний квас. Фото Колаж "Телеграфу"

Чудово втамовує спрагу в спеку

У спеку ніщо не рятує краще, ніж склянка холодного домашнього лимонаду або квасу. У магазинних напоях часто міститься занадто багато цукру та добавок, тому багато хто повертається до перевірених часом рецептів.

Одним із таких поділилася в Instagram фудблогерка tetiana.shlikhtenko. Вона показала, як приготувати лимонний квас.

Головний секрет смачного домашнього квасу — свіжі дріжджі. Саме вони відповідають за природне бродіння, легку ігристисть і насичений аромат напою. Лимони для рецепта краще вибирати стиглі, з тонкою шкіркою. Такі плоди дадуть більше соку та приємну кислинку. А щоб квас не перебродив і не став занадто кислим, важливо вчасно сховати пляшки в холод і зупинити процес бродіння.

Інгредієнти:

  • лимони — 6 шт.;
  • цукор — 3 склянки (близько 600 г);
  • вода — 10 л;
  • сухі дріжджі — 12 г.

Спосіб приготування:

  1. Лимони ретельно вимийте, обдайте окропом і наріжте невеликими шматочками.
  2. Додайте до лимонів цукор і 2 літри води, поставте на вогонь і проваріть 20 хвилин після закипання.
  3. Готовий сироп процідіть через сито, щоб позбутися шкірки та кісточок.
  4. Змішайте проціджений сироп з 8 літрами кип'яченої води, що залишилися.
  5. Коли рідина охолоне до кімнатної температури, додайте сухі дріжджі та ретельно перемішайте.
  6. Накрийте ємність і залиште в теплому місці на 2-3 години для початку бродіння.
  7. Розлийте квас по пляшках, заповнюючи їх на три чверті об'єму, і щільно закрутіть кришки.
  8. Через 2 години покладіть пляшки горизонтально в холодильник — це зупинить бродіння та збереже потрібну міцність напою.
Теги:
#Напої #Рецепти #Лимон #Квас