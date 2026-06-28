Лимонный квас: освежающий летний напиток, который легко приготовить дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Прекрасно утоляет жажду в жару
В жару ничто не спасает лучше, чем стакан холодного домашнего лимонада или кваса. В магазинных напитках часто содержится слишком много сахара и добавок, поэтому многие возвращаются к проверенным временем рецептам.
Одним из таких поделилась в Instagram фудблогерка tetiana.shlikhtenko. Она показала, как приготовить лимонный квас.
Главный секрет вкусного домашнего кваса — свежие дрожжи. Именно они отвечают за естественное брожение, легкую игристость и насыщенный аромат напитка. Лимоны для рецепта лучше выбирать спелые, с тонкой кожицей. Такие плоды дадут больше сока и приятную кислинку. А чтобы квас не перебродил и не стал слишком кислым, важно вовремя убрать бутылки в холод и остановить процесс брожения.
Ингредиенты:
- лимоны — 6 шт.;
- сахар — 3 стакана (около 600 г);
- вода — 10 л;
- сухие дрожжи — 12 г.
Способ приготовления:
- Лимоны тщательно вымойте, обдайте кипятком и нарежьте небольшими кусочками.
- Добавьте к лимонам сахар и 2 литра воды, поставьте на огонь и проварите 20 минут после закипания.
- Готовый сироп процедите через сито, чтобы избавиться от кожуры и косточек.
- Смешайте процеженный сироп с оставшимися 8 литрами кипяченой воды.
- Когда жидкость остынет до комнатной температуры, добавьте сухие дрожжи и тщательно перемешайте.
- Накройте емкость и оставьте в теплом месте на 2-3 часа для начала брожения.
- Разлейте квас по бутылкам, заполняя их на три четверти объема, и плотно закрутите крышки.
- Через 2 часа уложите бутылки горизонтально в холодильник — это остановит брожение и сохранит нужную крепость напитка.