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Лимонный квас: освежающий летний напиток, который легко приготовить дома

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Лимонный квас
Лимонный квас. Фото Коллаж "Телеграфа"

Прекрасно утоляет жажду в жару

В жару ничто не спасает лучше, чем стакан холодного домашнего лимонада или кваса. В магазинных напитках часто содержится слишком много сахара и добавок, поэтому многие возвращаются к проверенным временем рецептам.

Одним из таких поделилась в Instagram фудблогерка tetiana.shlikhtenko. Она показала, как приготовить лимонный квас.

Главный секрет вкусного домашнего кваса — свежие дрожжи. Именно они отвечают за естественное брожение, легкую игристость и насыщенный аромат напитка. Лимоны для рецепта лучше выбирать спелые, с тонкой кожицей. Такие плоды дадут больше сока и приятную кислинку. А чтобы квас не перебродил и не стал слишком кислым, важно вовремя убрать бутылки в холод и остановить процесс брожения.

Ингредиенты:

  • лимоны — 6 шт.;
  • сахар — 3 стакана (около 600 г);
  • вода — 10 л;
  • сухие дрожжи — 12 г.

Способ приготовления:

  1. Лимоны тщательно вымойте, обдайте кипятком и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Добавьте к лимонам сахар и 2 литра воды, поставьте на огонь и проварите 20 минут после закипания.
  3. Готовый сироп процедите через сито, чтобы избавиться от кожуры и косточек.
  4. Смешайте процеженный сироп с оставшимися 8 литрами кипяченой воды.
  5. Когда жидкость остынет до комнатной температуры, добавьте сухие дрожжи и тщательно перемешайте.
  6. Накройте емкость и оставьте в теплом месте на 2-3 часа для начала брожения.
  7. Разлейте квас по бутылкам, заполняя их на три четверти объема, и плотно закрутите крышки.
  8. Через 2 часа уложите бутылки горизонтально в холодильник — это остановит брожение и сохранит нужную крепость напитка.
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#Напитки #Рецепты #Лимон #Квас