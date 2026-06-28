Лимонный квас: освежающий летний напиток, который легко приготовить дома

Прекрасно утоляет жажду в жару

В жару ничто не спасает лучше, чем стакан холодного домашнего лимонада или кваса. В магазинных напитках часто содержится слишком много сахара и добавок, поэтому многие возвращаются к проверенным временем рецептам.

Одним из таких поделилась в Instagram фудблогерка tetiana.shlikhtenko. Она показала, как приготовить лимонный квас.

Главный секрет вкусного домашнего кваса — свежие дрожжи. Именно они отвечают за естественное брожение, легкую игристость и насыщенный аромат напитка. Лимоны для рецепта лучше выбирать спелые, с тонкой кожицей. Такие плоды дадут больше сока и приятную кислинку. А чтобы квас не перебродил и не стал слишком кислым, важно вовремя убрать бутылки в холод и остановить процесс брожения.

Ингредиенты:

лимоны — 6 шт.;

сахар — 3 стакана (около 600 г);

вода — 10 л;

сухие дрожжи — 12 г.

Способ приготовления: