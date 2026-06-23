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Смачна ідея для спекотних днів: салат із черешнею, який освіжає з першої ложки

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат із черешнею
Салат із черешнею. Фото Колаж "Телеграфу"

Свіжо, легко та дуже смачно

Черешня підходить не тільки для десертів, а й для приготування несолодких страв. Страві зі свіжим огірком, салатом і фетою ягода надає приємного кисло-солодкого смаку. Виходить легкий салат, який освіжає в спеку і не обтяжує шлунок.

Рецептом страви поділилася фудблогерка gordynovskaya в Instagram.

Як приготувати салат з черешнею

Для цього салату краще брати стиглу, але щільну черешню. Листя салату варто вибирати з легкою гірчинкою, наприклад фрізе або лолло, воно добре поєднується зі солодкою черешнею та кислою заправкою. Фету краще брати м'яку, вона легше ріжеться і тане на язиці, але підійде і бурата, якщо хочеться більш кремової текстури.

Інгредієнти

  • черешня — жменя
  • листя салату (фрізе, лолло) — пару жмень
  • огірки — 2 шт.
  • фета м'яка (або бурата) — за смаком
  • лохина — жменя
  • горіхи — жменя

Для заправки:

  • оливкова олія — 3 ст. л.
  • яблучний оцет — 1 ст. л.
  • сіль — за смаком
  • італійська суміш спецій — за смаком

Спосіб приготування

  1. Черешню вимийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
  2. Огірки без шкірки наріжте тонкими півкільцями або кубиками, як вам більше подобається.
  3. Листя салату вимийте, обсушіть і порвіть руками на великі шматочки.
  4. На велике пласке блюдо або в салатницю викладіть листя салату, зверху розподіліть огірки та черешню.
  5. Фету розламайте руками на невеликі шматочки і розкладіть по салату.
  6. Горіхи злегка обсмажте на сухій пательні пару хвилин і посипте зверху.
  7. Для заправки змішайте оливкову олію, яблучний оцет, сіль та італійські спеції, збийте виделкою до однорідності.
  8. Полийте салат заправкою безпосередньо перед подачею і акуратно перемішайте.
Теги:
#Рецепти #Салат #Огірки #Черешня