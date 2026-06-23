Смачна ідея для спекотних днів: салат із черешнею, який освіжає з першої ложки
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Свіжо, легко та дуже смачно
Черешня підходить не тільки для десертів, а й для приготування несолодких страв. Страві зі свіжим огірком, салатом і фетою ягода надає приємного кисло-солодкого смаку. Виходить легкий салат, який освіжає в спеку і не обтяжує шлунок.
Рецептом страви поділилася фудблогерка gordynovskaya в Instagram.
Як приготувати салат з черешнею
Для цього салату краще брати стиглу, але щільну черешню. Листя салату варто вибирати з легкою гірчинкою, наприклад фрізе або лолло, воно добре поєднується зі солодкою черешнею та кислою заправкою. Фету краще брати м'яку, вона легше ріжеться і тане на язиці, але підійде і бурата, якщо хочеться більш кремової текстури.
Інгредієнти
- черешня — жменя
- листя салату (фрізе, лолло) — пару жмень
- огірки — 2 шт.
- фета м'яка (або бурата) — за смаком
- лохина — жменя
- горіхи — жменя
Для заправки:
- оливкова олія — 3 ст. л.
- яблучний оцет — 1 ст. л.
- сіль — за смаком
- італійська суміш спецій — за смаком
Спосіб приготування
- Черешню вимийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
- Огірки без шкірки наріжте тонкими півкільцями або кубиками, як вам більше подобається.
- Листя салату вимийте, обсушіть і порвіть руками на великі шматочки.
- На велике пласке блюдо або в салатницю викладіть листя салату, зверху розподіліть огірки та черешню.
- Фету розламайте руками на невеликі шматочки і розкладіть по салату.
- Горіхи злегка обсмажте на сухій пательні пару хвилин і посипте зверху.
- Для заправки змішайте оливкову олію, яблучний оцет, сіль та італійські спеції, збийте виделкою до однорідності.
- Полийте салат заправкою безпосередньо перед подачею і акуратно перемішайте.