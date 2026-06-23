Смачна ідея для спекотних днів: салат із черешнею, який освіжає з першої ложки

Свіжо, легко та дуже смачно

Черешня підходить не тільки для десертів, а й для приготування несолодких страв. Страві зі свіжим огірком, салатом і фетою ягода надає приємного кисло-солодкого смаку. Виходить легкий салат, який освіжає в спеку і не обтяжує шлунок.

Рецептом страви поділилася фудблогерка gordynovskaya в Instagram.

Як приготувати салат з черешнею

Для цього салату краще брати стиглу, але щільну черешню. Листя салату варто вибирати з легкою гірчинкою, наприклад фрізе або лолло, воно добре поєднується зі солодкою черешнею та кислою заправкою. Фету краще брати м'яку, вона легше ріжеться і тане на язиці, але підійде і бурата, якщо хочеться більш кремової текстури.

Інгредієнти

черешня — жменя

листя салату (фрізе, лолло) — пару жмень

огірки — 2 шт.

фета м'яка (або бурата) — за смаком

лохина — жменя

горіхи — жменя

Для заправки:

оливкова олія — 3 ст. л.

яблучний оцет — 1 ст. л.

сіль — за смаком

італійська суміш спецій — за смаком

Спосіб приготування