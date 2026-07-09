Вишня у власному соку: як зберегти смак свіжозірваної ягоди на всю зиму
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Сезон вишні короткий, тому багато господинь намагаються встигнути зробити заготовки, які потім виручають усю зиму. Один із найпростіших варіантів – закрити вишню у власному соку.
Рецептом такої заготівлі поділилася блогерка talli_sun в Instagram. Вона показала, як без зайвого клопоту закрити вишню на зиму так, щоб ягода зберегла свіжий смак до наступного сезону.
Як закрити вишню у власному соку
Перед початком роботи вишню варто перебрати та прибрати зіпсовані ягоди, інакше заготовка може попсуватися завчасно. Кісточки краще виймати.
Банки для цієї заготовки не обов'язково стерилізувати заздалегідь, тому що стерилізація відбувається вже з наповненими банками. Головне – добре вимити тару і дати їй висохнути.
Інгредієнти
- вишня — 2 кг
- цукор — 400 г (з розрахунку 200 г на 1 кг вишні)
Приготування
- Вишню миємо, обсушуємо, виймаємо кісточки.
- Розкладаємо ягоди в банки, пересипаючи цукром. Складаємо щільно, але не тиснемо, заповнюємо банку до самого верху.
- Вливаємо сік, який виділився під час очищення від кісточок, і залишаємо ягоду постояти близько 30 хвилин, щоб вона пустила ще більше соку.
- Ставимо банки в каструлю на рушник або решітку, накриваємо кришками, вливаємо теплу воду до "плічок" банок.
- Після закипання води стерилізуємо на невеликому вогні: півлітрові банки – 15 хвилин, літрові – 20 минут.
- Виймаємо банки, щільно закручуємо кришки, перевертаємо і залишаємо до повного охолодження.