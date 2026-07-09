Вишня у власному соку: як зберегти смак свіжозірваної ягоди на всю зиму

Взимку з неї виходять чудові начинки для пирогів, вареників та штруделів

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Сезон вишні короткий, тому багато господинь намагаються встигнути зробити заготовки, які потім виручають усю зиму. Один із найпростіших варіантів – закрити вишню у власному соку.

Рецептом такої заготівлі поділилася блогерка talli_sun в Instagram. Вона показала, як без зайвого клопоту закрити вишню на зиму так, щоб ягода зберегла свіжий смак до наступного сезону.

Як закрити вишню у власному соку

Перед початком роботи вишню варто перебрати та прибрати зіпсовані ягоди, інакше заготовка може попсуватися завчасно. Кісточки краще виймати.

Банки для цієї заготовки не обов'язково стерилізувати заздалегідь, тому що стерилізація відбувається вже з наповненими банками. Головне – добре вимити тару і дати їй висохнути.

Інгредієнти

вишня — 2 кг

цукор — 400 г (з розрахунку 200 г на 1 кг вишні)

Приготування