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Вишня в собственном соку: как сохранить вкус свежесорванной ягоды на всю зиму

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вишня на зиму
Вишня на зиму. Фото Коллаж "Телеграфа"

Зимой из нее получаются отличные начинки для пирогов, вареников и штруделей

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Сезон вишни короткий, поэтому многие хозяйки стараются успеть сделать заготовки, которые потом выручают всю зиму. Один из самых простых вариантов — закрыть вишню в собственном соку.

Рецептом такой заготовки поделилась блогер talli_sun в Instagram. Она показала, как без лишних хлопот закрыть вишню на зиму так, чтобы ягода сохранила свежий вкус до следующего сезона.

Как закрыть вишню в собственном соку

Перед началом работы вишню стоит перебрать и убрать подпорченные ягоды, иначе заготовка может испортиться раньше времени. Косточки лучше вынимать.

Банки для этой заготовки не обязательно стерилизовать заранее, потому что стерилизация проходит уже с наполненными банками. Главное — хорошо вымыть тару и дать ей высохнуть.

Ингредиенты

  • вишня — 2 кг
  • сахар — 400 г (из расчета 200 г на 1 кг вишни)

Приготовление

  1. Вишню моем, обсушиваем, вынимаем косточки.
  2. Раскладываем ягоды по банкам, пересыпая сахаром. Складываем плотно, но не давим, заполняем банку до самого верха.
  3. Вливаем сок, который выделился при чистке от косточек, и оставляем ягоду постоять около 30 минут, чтобы она пустила еще больше сока.
  4. Ставим банки в кастрюлю на полотенце или решетку, накрываем крышками, вливаем теплую воду до "плечиков" банок.
  5. После закипания воды стерилизуем на небольшом огне: пол-литровые банки — 15 минут, литровые — 20 минут.
  6. Вынимаем банки, плотно закручиваем крышки, переворачиваем и оставляем до полного остывания.
Теги:
#Рецепты #Варенье #Вишни