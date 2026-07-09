Вишня в собственном соку: как сохранить вкус свежесорванной ягоды на всю зиму

Зимой из нее получаются отличные начинки для пирогов, вареников и штруделей

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Сезон вишни короткий, поэтому многие хозяйки стараются успеть сделать заготовки, которые потом выручают всю зиму. Один из самых простых вариантов — закрыть вишню в собственном соку.

Рецептом такой заготовки поделилась блогер talli_sun в Instagram. Она показала, как без лишних хлопот закрыть вишню на зиму так, чтобы ягода сохранила свежий вкус до следующего сезона.

Как закрыть вишню в собственном соку

Перед началом работы вишню стоит перебрать и убрать подпорченные ягоды, иначе заготовка может испортиться раньше времени. Косточки лучше вынимать.

Банки для этой заготовки не обязательно стерилизовать заранее, потому что стерилизация проходит уже с наполненными банками. Главное — хорошо вымыть тару и дать ей высохнуть.

Ингредиенты

вишня — 2 кг

сахар — 400 г (из расчета 200 г на 1 кг вишни)

Приготовление