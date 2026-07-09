Вишня в собственном соку: как сохранить вкус свежесорванной ягоды на всю зиму
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Зимой из нее получаются отличные начинки для пирогов, вареников и штруделей
Сезон вишни короткий, поэтому многие хозяйки стараются успеть сделать заготовки, которые потом выручают всю зиму. Один из самых простых вариантов — закрыть вишню в собственном соку.
Рецептом такой заготовки поделилась блогер talli_sun в Instagram. Она показала, как без лишних хлопот закрыть вишню на зиму так, чтобы ягода сохранила свежий вкус до следующего сезона.
Как закрыть вишню в собственном соку
Перед началом работы вишню стоит перебрать и убрать подпорченные ягоды, иначе заготовка может испортиться раньше времени. Косточки лучше вынимать.
Банки для этой заготовки не обязательно стерилизовать заранее, потому что стерилизация проходит уже с наполненными банками. Главное — хорошо вымыть тару и дать ей высохнуть.
Ингредиенты
- вишня — 2 кг
- сахар — 400 г (из расчета 200 г на 1 кг вишни)
Приготовление
- Вишню моем, обсушиваем, вынимаем косточки.
- Раскладываем ягоды по банкам, пересыпая сахаром. Складываем плотно, но не давим, заполняем банку до самого верха.
- Вливаем сок, который выделился при чистке от косточек, и оставляем ягоду постоять около 30 минут, чтобы она пустила еще больше сока.
- Ставим банки в кастрюлю на полотенце или решетку, накрываем крышками, вливаем теплую воду до "плечиков" банок.
- После закипания воды стерилизуем на небольшом огне: пол-литровые банки — 15 минут, литровые — 20 минут.
- Вынимаем банки, плотно закручиваем крышки, переворачиваем и оставляем до полного остывания.