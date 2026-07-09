Найсмачніший спосіб використати чорну смородину: приготуйте пікантний соус до м'яса (відео)

Смачне доповнення до м'яса

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Чорна смородина — ароматна літня ягода з насиченим кисло-солодким смаком, яку використовують для приготування варення, компотів, желе, випічки та різноманітних соусів. Вона не настільки популярна для вживання у свіжому вигляді, як полуниця чи черешня, однак після термічної обробки розкриває багатий смак і приємний аромат. Сьогодні пропонується приготувати пікантний соус до м'яса, який чудово поєднує ягідну кислинку, прянощі та легку гостроту. Для найкращого результату варто обирати стиглу, неушкоджену смородину без ознак псування, а кількість цукру обов'язково регулювати після дегустації, адже кислотність ягід може суттєво відрізнятися. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "storinka_retseptiv".

Як приготувати соус до м'яса зі смородини

Інгредієнти:

чорна смородина – 500 г;

рослинна олія – 100 мл;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 1 ст. л. або за смаком;

чорний мелений перець – 1 ч. л.;

хмелі-сунелі – 1 ч. л.;

мелений коріандр – 1/2 ч. л.;

часник – 5 зубчиків;

гострий перець – 2 шт.;

свіжий базилік – за бажанням.

Спосіб приготування:

Перебрати чорну смородину, видалити плодоніжки, ретельно промити та добре обсушити. Подрібнити ягоди блендером до однорідної маси. Перелити смородинове пюре в каструлю з товстим дном, довести до кипіння, додати рослинну олію, сіль, цукор, чорний мелений перець, хмелі-сунелі та мелений коріандр. Варити на невеликому вогні приблизно 1 годину, періодично помішуючи, щоб соус не пригорів. Подрібнити часник, гострий перець і, за бажанням, базилік до однорідної маси. Для більш м'якого смаку насіння з гострого перцю можна видалити перед подрібненням. Додати ароматну суміш до соусу та варити ще 15 хвилин. Скуштувати соус і, якщо смородина занадто кисла, додати ще трохи цукру, після чого проварити ще 2–3 хвилини. За бажанням для більш ніжної текстури готовий соус можна протерти через сито. Розлити гарячий соус у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути догори дном, укутати до повного охолодження та зберігати в прохолодному місці.

Як і з чим подавати

Соус із чорної смородини чудово смакує зі стейками, запеченою свининою, качкою, куркою, індичкою або дичиною. Його також можна подавати до сирної тарілки, запечених овочів чи використовувати як основу для глазурування м'яса під час запікання. Перед подачею соус варто охолодити та прикрасити листочками свіжого базиліку або чебрецю. Якщо хочеться отримати більш пряний смак, до рецепта можна додати дрібку кориці або копченої паприки.

Такий соус стане чудовою альтернативою звичним кетчупам і магазинним заправкам. Завдяки яскравому смаку та насиченому аромату він вдало підкреслить м'ясні страви як у будні, так і на святковому столі. А можливість регулювати солодкість, гостроту та набір спецій дозволить легко адаптувати рецепт до власних смакових уподобань.