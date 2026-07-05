Тако з кабачків із сиром: ситна запіканка замість звичних оладок (відео)
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Проста альтернатива смаженим оладкам
Кабачкові оладки люблять багато хто, але не всім подобається стояти біля плити та перевертати їх на пательні. Є спосіб приготувати їх простіше — запекти тонкі кабачкові коржики в духовці та перетворити їх на тако з начинкою на свій смак.
Такий рецепт показала блогер daria.cooks.it у своєму Instagram. Вона запропонувала замінити звичне смаження запіканням, а замість майонезу — зробити легкий соус на основі йогурту та крем-сиру.
Інгредієнти
- кабачок — 1 шт. середнього розміру
- морква — 1 невелика
- твердий сир — 80-90 г
- яйце — 1 шт.
- сіль, перець, копчена паприка та сухий часник — за смаком
- грецький йогурт для соусу — 70 г
- крем-сир для соусу — 60 г
- часник для соусу — 1 зубчик
- зелень — за смаком
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на крупній тертці, посолити та залишити на 10 хвилин.
- Добре віджати кабачок від соку, що виділився.
- Додати до кабачка натерту моркву та сир, вбити яйце, всипати спеції та перемішати.
- На деко, застелене силіконізованим папером для випікання, викласти масу тонкими коржиками у формі тако.
- Випікати при температурі 180 градусів близько 25-30 хвилин, до золотистого кольору.
- Для соусу змішати йогурт, крем-сир та подрібнений часник.
- Готові коржики наповнити улюбленою начинкою та подавати одразу.
Як подавати
Кабачкові тако подають теплими. Всередину можна покласти курячу грудку, шинку або філе червоної риби, свіжі овочі, авокадо або просто зелень, а зверху полити йогуртовим соусом із часником.