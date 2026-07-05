Тако з кабачків із сиром: ситна запіканка замість звичних оладок (відео)

Проста альтернатива смаженим оладкам

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Кабачкові оладки люблять багато хто, але не всім подобається стояти біля плити та перевертати їх на пательні. Є спосіб приготувати їх простіше — запекти тонкі кабачкові коржики в духовці та перетворити їх на тако з начинкою на свій смак.

Такий рецепт показала блогер daria.cooks.it у своєму Instagram. Вона запропонувала замінити звичне смаження запіканням, а замість майонезу — зробити легкий соус на основі йогурту та крем-сиру.

Інгредієнти

кабачок — 1 шт. середнього розміру

морква — 1 невелика

твердий сир — 80-90 г

яйце — 1 шт.

сіль, перець, копчена паприка та сухий часник — за смаком

грецький йогурт для соусу — 70 г

крем-сир для соусу — 60 г

часник для соусу — 1 зубчик

зелень — за смаком

Спосіб приготування

Кабачок натерти на крупній тертці, посолити та залишити на 10 хвилин. Добре віджати кабачок від соку, що виділився. Додати до кабачка натерту моркву та сир, вбити яйце, всипати спеції та перемішати. На деко, застелене силіконізованим папером для випікання, викласти масу тонкими коржиками у формі тако. Випікати при температурі 180 градусів близько 25-30 хвилин, до золотистого кольору. Для соусу змішати йогурт, крем-сир та подрібнений часник. Готові коржики наповнити улюбленою начинкою та подавати одразу.

Як подавати

Кабачкові тако подають теплими. Всередину можна покласти курячу грудку, шинку або філе червоної риби, свіжі овочі, авокадо або просто зелень, а зверху полити йогуртовим соусом із часником.