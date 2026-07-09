Німецький макаронний салат: ситна страва на велику компанію (відео)
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Ситна і проста в приготуванні страва
Макаронний салат — популярна страва в німецькій кухні, яку часто готують на сімейні обіди, пікніки або святковий стіл.
Рецептом однієї з таких страв поділилася авторка Instagram-акаунта bakingfey. Салат виходить ситним завдяки пасті та яйцям, а овочі додають свіжості та хрусткості.
Як приготувати салат з макаронів з овочами
Пасту для салату важливо не переварити, інакше готова страва вийде занадто м'якою і розвалюватиметься при перемішуванні з іншими інгредієнтами. Заправку краще готувати заздалегідь і дати їй трохи настоятися в холодильнику, тоді смаки поєднаються краще.
Інгредієнти
Для салату:
- макарони (сухі) — 250 г
- кукурудза — 70 г
- зелений горошок заморожений — 70 г
- мариновані огірки — 3-4 шт
- морква — 1 шт
- червоний солодкий перець — 1 шт
- яйця варені — 4-5 шт
Для заправки:
- йогурт — 250 мл
- майонез — 2 ст. л.
- жовтки з варених яєць
- кетчуп — 1 ст. л.
- гірчиця — 1 ч. л.
- розсіл від огірків — 3-4 ст. л.
- сік половини лимона
- сіль — 1 ч. л.
- свіжий кріп рубаний — 1 ст. л.
Приготування
- Макарони варимо до стану аль денте, відкидаємо на друшляк і промиваємо холодною водою.
- Заморожений горошок відварюємо 2-3 хвилини в тому ж окропі, в якому варилися макарони, потім відкидаємо на друшляк.
- Моркву натираємо на дрібній тертці.
- Мариновані огірки та солодкий перець нарізаємо дрібними кубиками.
- Варені яйця розрізаємо навпіл, відокремлюємо жовтки від білків.
- Білки нарізаємо невеликими шматочками.
- У великій мисці з'єднуємо макарони, кукурудзу, горошок, огірки, моркву, перець і білки.
- Для заправки жовтки розминаємо виделкою разом із майонезом, кетчупом і гірчицею.
- Додаємо йогурт, розсіл, лимонний сік, сіль і кріп, перемішуємо до однорідності.
- Заливаємо заправкою салат і добре перемішуємо.