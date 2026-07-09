Німецький макаронний салат: ситна страва на велику компанію (відео)

Ситна і проста в приготуванні страва

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Макаронний салат — популярна страва в німецькій кухні, яку часто готують на сімейні обіди, пікніки або святковий стіл.

Рецептом однієї з таких страв поділилася авторка Instagram-акаунта bakingfey. Салат виходить ситним завдяки пасті та яйцям, а овочі додають свіжості та хрусткості.

Як приготувати салат з макаронів з овочами

Пасту для салату важливо не переварити, інакше готова страва вийде занадто м'якою і розвалюватиметься при перемішуванні з іншими інгредієнтами. Заправку краще готувати заздалегідь і дати їй трохи настоятися в холодильнику, тоді смаки поєднаються краще.

Інгредієнти

Для салату:

макарони (сухі) — 250 г

кукурудза — 70 г

зелений горошок заморожений — 70 г

мариновані огірки — 3-4 шт

морква — 1 шт

червоний солодкий перець — 1 шт

яйця варені — 4-5 шт

Для заправки:

йогурт — 250 мл

майонез — 2 ст. л.

жовтки з варених яєць

кетчуп — 1 ст. л.

гірчиця — 1 ч. л.

розсіл від огірків — 3-4 ст. л.

сік половини лимона

сіль — 1 ч. л.

свіжий кріп рубаний — 1 ст. л.

Приготування