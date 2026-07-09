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Німецький макаронний салат: ситна страва на велику компанію (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Салат з макаронів з овочами
Салат з макаронів з овочами. Фото Колаж "Телеграфу"

Ситна і проста в приготуванні страва

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Макаронний салат — популярна страва в німецькій кухні, яку часто готують на сімейні обіди, пікніки або святковий стіл.

Рецептом однієї з таких страв поділилася авторка Instagram-акаунта bakingfey. Салат виходить ситним завдяки пасті та яйцям, а овочі додають свіжості та хрусткості.

Як приготувати салат з макаронів з овочами

Пасту для салату важливо не переварити, інакше готова страва вийде занадто м'якою і розвалюватиметься при перемішуванні з іншими інгредієнтами. Заправку краще готувати заздалегідь і дати їй трохи настоятися в холодильнику, тоді смаки поєднаються краще.

Інгредієнти

Для салату:

  • макарони (сухі) — 250 г
  • кукурудза — 70 г
  • зелений горошок заморожений — 70 г
  • мариновані огірки — 3-4 шт
  • морква — 1 шт
  • червоний солодкий перець — 1 шт
  • яйця варені — 4-5 шт

Для заправки:

  • йогурт — 250 мл
  • майонез — 2 ст. л.
  • жовтки з варених яєць
  • кетчуп — 1 ст. л.
  • гірчиця — 1 ч. л.
  • розсіл від огірків — 3-4 ст. л.
  • сік половини лимона
  • сіль — 1 ч. л.
  • свіжий кріп рубаний — 1 ст. л.

Приготування

  1. Макарони варимо до стану аль денте, відкидаємо на друшляк і промиваємо холодною водою.
  2. Заморожений горошок відварюємо 2-3 хвилини в тому ж окропі, в якому варилися макарони, потім відкидаємо на друшляк.
  3. Моркву натираємо на дрібній тертці.
  4. Мариновані огірки та солодкий перець нарізаємо дрібними кубиками.
  5. Варені яйця розрізаємо навпіл, відокремлюємо жовтки від білків.
  6. Білки нарізаємо невеликими шматочками.
  7. У великій мисці з'єднуємо макарони, кукурудзу, горошок, огірки, моркву, перець і білки.
  8. Для заправки жовтки розминаємо виделкою разом із майонезом, кетчупом і гірчицею.
  9. Додаємо йогурт, розсіл, лимонний сік, сіль і кріп, перемішуємо до однорідності.
  10. Заливаємо заправкою салат і добре перемішуємо.
Теги:
#Овочі #Рецепти #Салат #Макарони