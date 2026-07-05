Ікра з баклажанів по-одеськи: закуска, яку з'їдять до останньої ложки

Овочі запікаються, а не смажаться на сковороді, тому закуска виходить легше і без зайвої олії

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Баклажани — один із тих сезонних овочів, якими хочеться насолоджуватися по максимуму, поки вони є на прилавках. З них готують десятки смачних страв, і одна з найулюбленіших — ароматна баклажанна ікра.

Своєю версією ікри з баклажанів по-одеськи поділилася блогерка valway_ka_ в Instagram.

Як приготувати ікру з баклажанів

Інгредієнти

баклажани — 3 шт.

болгарський перець — 2 шт.

цибуля червона — 1 шт.

помідор — 1 шт.

часник — 2-3 зубчики

петрушка — 1 пучок

сіль та перець — за смаком

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування