Ікра з баклажанів по-одеськи: закуска, яку з'їдять до останньої ложки
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Овочі запікаються, а не смажаться на сковороді, тому закуска виходить легше і без зайвої олії
Баклажани — один із тих сезонних овочів, якими хочеться насолоджуватися по максимуму, поки вони є на прилавках. З них готують десятки смачних страв, і одна з найулюбленіших — ароматна баклажанна ікра.
Своєю версією ікри з баклажанів по-одеськи поділилася блогерка valway_ka_ в Instagram.
Як приготувати ікру з баклажанів
Інгредієнти
- баклажани — 3 шт.
- болгарський перець — 2 шт.
- цибуля червона — 1 шт.
- помідор — 1 шт.
- часник — 2-3 зубчики
- петрушка — 1 пучок
- сіль та перець — за смаком
- рослинна олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Баклажани та перець запекти в духовці при температурі 200 градусів протягом 40-45 хвилин, до м'якості.
- Гарячі овочі перекласти в каструлю, накрити кришкою і залишити до повного охолодження — так шкірка легше зніметься.
- Охолоджені баклажани та перець очистити від шкірки та насіння, м'якоть дрібно порубати ножем.
- Червону цибулю, помідор і часник дрібно нарізати.
- Петрушку подрібнити.
- Усі інгредієнти з'єднати, посолити, поперчити та заправити рослинною олією, ретельно перемішати.