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Ікра з баклажанів по-одеськи: закуска, яку з'їдять до останньої ложки

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Домашня баклажанна ікра
Домашня баклажанна ікра. Фото Колаж "Телеграфу"

Овочі запікаються, а не смажаться на сковороді, тому закуска виходить легше і без зайвої олії

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Баклажани — один із тих сезонних овочів, якими хочеться насолоджуватися по максимуму, поки вони є на прилавках. З них готують десятки смачних страв, і одна з найулюбленіших — ароматна баклажанна ікра.

Своєю версією ікри з баклажанів по-одеськи поділилася блогерка valway_ka_ в Instagram.

Як приготувати ікру з баклажанів

Інгредієнти

  • баклажани — 3 шт.
  • болгарський перець — 2 шт.
  • цибуля червона — 1 шт.
  • помідор — 1 шт.
  • часник — 2-3 зубчики
  • петрушка — 1 пучок
  • сіль та перець — за смаком
  • рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Баклажани та перець запекти в духовці при температурі 200 градусів протягом 40-45 хвилин, до м'якості.
  2. Гарячі овочі перекласти в каструлю, накрити кришкою і залишити до повного охолодження — так шкірка легше зніметься.
  3. Охолоджені баклажани та перець очистити від шкірки та насіння, м'якоть дрібно порубати ножем.
  4. Червону цибулю, помідор і часник дрібно нарізати.
  5. Петрушку подрібнити.
  6. Усі інгредієнти з'єднати, посолити, поперчити та заправити рослинною олією, ретельно перемішати.
Теги:
#Овочі #Рецепти #Баклажанна ікра #Баклажани