Вівсянка з куркою та грибами на сніданок: ситно, швидко і майже без олії (відео)

Овсянка — одна з найпопулярніших страв на сніданок

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Ранок часто починається з одного й того самого питання — що приготувати на сніданок, щоб було і смачно, і корисно, і не забрало багато часу. Є страва, яка вирішує всі три завдання одразу — вівсянка з куркою та грибами. Це не приторна солодка каша, а повноцінна ситна страва з м'ясом та овочами, яка підійде навіть тим, хто зазвичай пропускає сніданок.

Рецептом такої вівсянки поділився в Instagram кулінарний блогер під ніком mil_alexx. Готується страва буквально за 20-25 хвилин і не потребує складних маніпуляцій біля плити.

Як приготувати вівсянку з куркою та грибами

Інгредієнти:

куряче філе — 200 г;

печериці — 400 г;

вівсяні пластівці — 100 г;

молоко — 150 мл;

вода — 300 мл;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — 1 ч. л.;

зелень (кріп, петрушка) – невеликий пучок;

твердий тертий сир — 30 г.

Спосіб приготування:

Гриби нарізаємо невеликими шматочками і обсмажуємо на сухій пательні без олії 8–10 хвилин, поки не випарується вся волога. Вливаємо чайну ложку олії, додаємо нарізане куряче філе, солимо і перчимо. Обсмажуємо, помішуючи, близько 7 хвилин, поки курка не побіліє. Всипаємо сухі вівсяні пластівці, вливаємо воду та молоко. Накриваємо кришкою і готуємо на слабкому вогні 12–15 хвилин, періодично помішуючи, щоб каша не прилипла до дна. Знімаємо з вогню, додаємо тертий сир та січену зелень, перемішуємо до однорідності.

Вівсянку краще подавати гарячою. Додатково страву можна посипати дрібкою тертого сиру або свіжомеленим перцем. Така каша добре поєднується зі скибочкою цільнозернового хліба та чашкою несолодкого чаю або кави.