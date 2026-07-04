Забудьте про сковороду: як приготувати ніжні кабачкові оладки з сиром і ковбасою
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Достатньо замішати тісто, а потім духовка зробить все сама
У сезон кабачків саме час готувати нові страви. Один із таких рецептів — кабачкові оладки з начинкою, які запікаються в духовці, а не смажаться в олії, тому виходять менш калорійними та кориснішими.
Рецептом такої страви поділилася у своєму акаунті в Instagram кулінарна блогерка an.cookbook. Вона готує кабачкове тісто з начинкою з ковбаси та сиру.
Інгредієнти для кабачкових оладок
- кабачки — 400 г
- ковбаса або сосиски — 100 г
- сир твердий — 70 г
- яйце велике — 1 шт.
- борошно — 5 ст. л.
- розпушувач — 1 ч. л.
- сіль — за смаком
Як приготувати оладки кабачкові з начинкою.
- Кабачок натираємо на тертці, солимо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб вийшла рідина.
- Поки кабачок настоюється, натираємо на тертці ковбасу та сир.
- Віджимаємо кабачок руками від зайвого соку та перекладаємо в миску.
- Додаємо до кабачка яйце, начинку з ковбаси та сиру, борошно та розпушувач.
- Все добре перемішуємо до однорідності.
- Застилаємо деко пергаментом і викладаємо тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.
- Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
З чим подавати кабачкові оладки
Такі оладки смачні і гарячими, і охололими. Подавати їх можна зі сметаною, легким йогуртовим соусом із зеленню або з кетчупом. Також оладки підійдуть для перекусу на роботу або як швидкий сніданок.