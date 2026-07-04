Забудьте про сковороду: як приготувати ніжні кабачкові оладки з сиром і ковбасою

Достатньо замішати тісто, а потім духовка зробить все сама

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У сезон кабачків саме час готувати нові страви. Один із таких рецептів — кабачкові оладки з начинкою, які запікаються в духовці, а не смажаться в олії, тому виходять менш калорійними та кориснішими.

Рецептом такої страви поділилася у своєму акаунті в Instagram кулінарна блогерка an.cookbook. Вона готує кабачкове тісто з начинкою з ковбаси та сиру.

Інгредієнти для кабачкових оладок

кабачки — 400 г

ковбаса або сосиски — 100 г

сир твердий — 70 г

яйце велике — 1 шт.

борошно — 5 ст. л.

розпушувач — 1 ч. л.

сіль — за смаком

Як приготувати оладки кабачкові з начинкою.

Кабачок натираємо на тертці, солимо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб вийшла рідина. Поки кабачок настоюється, натираємо на тертці ковбасу та сир. Віджимаємо кабачок руками від зайвого соку та перекладаємо в миску. Додаємо до кабачка яйце, начинку з ковбаси та сиру, борошно та розпушувач. Все добре перемішуємо до однорідності. Застилаємо деко пергаментом і викладаємо тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

З чим подавати кабачкові оладки

Такі оладки смачні і гарячими, і охололими. Подавати їх можна зі сметаною, легким йогуртовим соусом із зеленню або з кетчупом. Також оладки підійдуть для перекусу на роботу або як швидкий сніданок.