Пікантна закуска із запеченого перцю: смак, який змушує облизувати ложки до блиску (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна та поживна страва
Сезон болгарського перцю триває і саме в цей період він найсоковитіший, найсолодший та ідеально підходить для приготування різноманітних закусок, салатів і запечених страв. Одну з таких простих, але дуже ароматних закусок із запеченого перцю пропонується приготувати сьогодні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "blahodyr_".
Важливо обирати щільні, м’ясисті перці без м’яких ділянок і тріщин, адже саме вони після запікання зберігають текстуру та дають насичений смак, а олію краще використовувати ароматну, холодного віджиму для глибшого смакового профілю. За бажанням кінзу можна замінити петрушкою або додати трохи копченої паприки для більш вираженого характеру смаку.
Як приготувати закуску з перців
Інгредієнти:
- солодкий перець — 3 шт.;
- ароматна олія (оливкова або інша холодного віджиму) — 50 мл;
- часник — 3–4 зубчики;
- лимонний сік або яблучний оцет — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- цукор — 1/2 ч. л.;
- кінза або петрушка — за смаком;
Спосіб приготування:
- Запікати перець у духовці при 200°C приблизно 25 хвилин до появи підпалених ділянок шкірки або готувати в аерогрилі при 200°C близько 10–12 хвилин.
- Перекласти гарячі перці в миску, накрити кришкою або харчовою плівкою та залишити на 10–15 хвилин для легшого очищення шкірки.
- Очистити перець від шкірки, видалити насіння та плодоніжку, після чого нарізати м’якоть смужками.
- Змішати ароматну олію, подрібнений часник, лимонний сік або оцет, сіль, цукор і зелень до однорідної заправки.
- Залити підготовлений перець заправкою та залишити настоюватися щонайменше на 15 хвилин для поєднання смаків.
Як і з чим подавати
Закуску подавати охолодженою або кімнатної температури як самостійну страву або доповнення до основних гарячих страв. Вона добре поєднується з підсмаженим хлібом, бріошем або грінками, а також із м’якими сирами, запеченим м’ясом чи рибою. Для подачі можна додати зверху трохи свіжої зелені або краплі ароматної олії для підсилення смаку.
Запечений перець у такій подачі набуває глибокого, насиченого смаку та універсальності, що дозволяє легко адаптувати його під різні меню. Це проста страва, яка завжди виходить вдалою і часто стає фаворитом серед домашніх закусок.