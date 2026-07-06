Пікантна закуска із запеченого перцю: смак, який змушує облизувати ложки до блиску (відео)

Смачна та поживна страва

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Сезон болгарського перцю триває і саме в цей період він найсоковитіший, найсолодший та ідеально підходить для приготування різноманітних закусок, салатів і запечених страв. Одну з таких простих, але дуже ароматних закусок із запеченого перцю пропонується приготувати сьогодні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "blahodyr_".

Важливо обирати щільні, м’ясисті перці без м’яких ділянок і тріщин, адже саме вони після запікання зберігають текстуру та дають насичений смак, а олію краще використовувати ароматну, холодного віджиму для глибшого смакового профілю. За бажанням кінзу можна замінити петрушкою або додати трохи копченої паприки для більш вираженого характеру смаку.

Як приготувати закуску з перців

Інгредієнти:

солодкий перець — 3 шт.;

ароматна олія (оливкова або інша холодного віджиму) — 50 мл;

часник — 3–4 зубчики;

лимонний сік або яблучний оцет — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

цукор — 1/2 ч. л.;

кінза або петрушка — за смаком;

Спосіб приготування:

Запікати перець у духовці при 200°C приблизно 25 хвилин до появи підпалених ділянок шкірки або готувати в аерогрилі при 200°C близько 10–12 хвилин. Перекласти гарячі перці в миску, накрити кришкою або харчовою плівкою та залишити на 10–15 хвилин для легшого очищення шкірки. Очистити перець від шкірки, видалити насіння та плодоніжку, після чого нарізати м’якоть смужками. Змішати ароматну олію, подрібнений часник, лимонний сік або оцет, сіль, цукор і зелень до однорідної заправки. Залити підготовлений перець заправкою та залишити настоюватися щонайменше на 15 хвилин для поєднання смаків.

Як і з чим подавати

Закуску подавати охолодженою або кімнатної температури як самостійну страву або доповнення до основних гарячих страв. Вона добре поєднується з підсмаженим хлібом, бріошем або грінками, а також із м’якими сирами, запеченим м’ясом чи рибою. Для подачі можна додати зверху трохи свіжої зелені або краплі ароматної олії для підсилення смаку.

Запечений перець у такій подачі набуває глибокого, насиченого смаку та універсальності, що дозволяє легко адаптувати його під різні меню. Це проста страва, яка завжди виходить вдалою і часто стає фаворитом серед домашніх закусок.