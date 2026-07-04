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Освіжає з першого ковтка: як приготувати натуральний квас удома без спеціальної закваски

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Хлібний квас
Хлібний квас. Фото Колаж "Телеграфу"

Натуральний та смачний напій

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Квас можна приготувати вдома всього з кількох простих інгредієнтів, і вже за добу отримати освіжаючий напій із насиченим смаком і ароматом. Такий варіант напою особливо доречний у теплу пору року, коли хочеться вгамувати спрагу чимось легким і натуральним.

Рецептом хлібного квасу поділився в Instagram блогер mil_alexx. Показав, як приготувати напій на основі бородинського хліба, дріжджів та родзинок.

Як готувати хлібний квас

Перед тим як сушити хліб, у нього варто зрізати краї, оскільки саме вони дають неприємну гірчинку готовому напою. Сухарики краще викладати на деко в один шар і не впритул один до одного, щоб вони рівномірно підсушилися з усіх боків. Проціджувати настій потрібно через марлю, складену в кілька шарів, так у готовому квасі не залишиться хлібних крихт. А родзинки для заквашування варто брати немиті, бо саме на їхній поверхні живуть природні дріжджові культури, які допомагають напою забродити.

Інгредієнти для хлібного квасу

  • хліб бородинський — 350 г
  • вода — 3 л
  • дріжджі сухі – 0,5 ч. л.
  • цукор — 120 г
  • родзинки — 15-20 шт.

Як приготувати хлібний квас

  1. У хліба зрізаємо краї, а самий хліб нарізаємо невеликими шматочками, як сухарики.
  2. Викладаємо шматочки на деко в один шар і підсушуємо в духовці при 180 градусах близько 20 хвилин.
  3. Готові сухарики опускаємо в киплячу воду, накриваємо кришкою і залишаємо, поки вода не охолоне до кімнатної температури.
  4. Проціджуємо настій разом із хлібом через марлю, складену в чотири шари. Хліб більше не знадобиться, а рідину залишаємо.
  5. У проціджену рідину додаємо цукор, сухі дріжджі та родзинки.
  6. Перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі мінімум на 12 годин.
  7. Готовий квас переливаємо в пляшки й прибираємо в холодильник.
Теги:
#Хліб #Напої #Рецепти #Квас