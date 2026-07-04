Освіжає з першого ковтка: як приготувати натуральний квас удома без спеціальної закваски

Натуральний та смачний напій

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Квас можна приготувати вдома всього з кількох простих інгредієнтів, і вже за добу отримати освіжаючий напій із насиченим смаком і ароматом. Такий варіант напою особливо доречний у теплу пору року, коли хочеться вгамувати спрагу чимось легким і натуральним.

Рецептом хлібного квасу поділився в Instagram блогер mil_alexx. Показав, як приготувати напій на основі бородинського хліба, дріжджів та родзинок.

Як готувати хлібний квас

Перед тим як сушити хліб, у нього варто зрізати краї, оскільки саме вони дають неприємну гірчинку готовому напою. Сухарики краще викладати на деко в один шар і не впритул один до одного, щоб вони рівномірно підсушилися з усіх боків. Проціджувати настій потрібно через марлю, складену в кілька шарів, так у готовому квасі не залишиться хлібних крихт. А родзинки для заквашування варто брати немиті, бо саме на їхній поверхні живуть природні дріжджові культури, які допомагають напою забродити.

Інгредієнти для хлібного квасу

хліб бородинський — 350 г

вода — 3 л

дріжджі сухі – 0,5 ч. л.

цукор — 120 г

родзинки — 15-20 шт.

Як приготувати хлібний квас