Освіжає з першого ковтка: як приготувати натуральний квас удома без спеціальної закваски
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Натуральний та смачний напій
Квас можна приготувати вдома всього з кількох простих інгредієнтів, і вже за добу отримати освіжаючий напій із насиченим смаком і ароматом. Такий варіант напою особливо доречний у теплу пору року, коли хочеться вгамувати спрагу чимось легким і натуральним.
Рецептом хлібного квасу поділився в Instagram блогер mil_alexx. Показав, як приготувати напій на основі бородинського хліба, дріжджів та родзинок.
Як готувати хлібний квас
Перед тим як сушити хліб, у нього варто зрізати краї, оскільки саме вони дають неприємну гірчинку готовому напою. Сухарики краще викладати на деко в один шар і не впритул один до одного, щоб вони рівномірно підсушилися з усіх боків. Проціджувати настій потрібно через марлю, складену в кілька шарів, так у готовому квасі не залишиться хлібних крихт. А родзинки для заквашування варто брати немиті, бо саме на їхній поверхні живуть природні дріжджові культури, які допомагають напою забродити.
Інгредієнти для хлібного квасу
- хліб бородинський — 350 г
- вода — 3 л
- дріжджі сухі – 0,5 ч. л.
- цукор — 120 г
- родзинки — 15-20 шт.
Як приготувати хлібний квас
- У хліба зрізаємо краї, а самий хліб нарізаємо невеликими шматочками, як сухарики.
- Викладаємо шматочки на деко в один шар і підсушуємо в духовці при 180 градусах близько 20 хвилин.
- Готові сухарики опускаємо в киплячу воду, накриваємо кришкою і залишаємо, поки вода не охолоне до кімнатної температури.
- Проціджуємо настій разом із хлібом через марлю, складену в чотири шари. Хліб більше не знадобиться, а рідину залишаємо.
- У проціджену рідину додаємо цукор, сухі дріжджі та родзинки.
- Перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі мінімум на 12 годин.
- Готовий квас переливаємо в пляшки й прибираємо в холодильник.