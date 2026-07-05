Ситний і холодний: як приготувати корейський суп куксі (відео)

Справжня знахідка для літа

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Улітку, коли навіть думка про гарячий суп викликає бажання увімкнути кондиціонер, на допомогу приходять холодні страви. Ми розповідали, як приготувати литовський холодний борщ. Ще один варіант холодної страви — корейський куксі, суп із тонкою локшиною, яловичиною, свіжими овочами та крижаним бульйоном. Він одночасно освіжає і насичує.

Як готувати цей суп, показав блогер leocoookss у своєму Instagram.

Овочі для куксі нарізають максимально тонко, щоб вони рівномірно просочилися заправкою і не перебивали смак бульйону. Сік, який виділяють посолені овочі, не виливають, а додають у бульйон. Завдяки цьому його смак виходить насиченим і злегка солодкуватим.

Інгредієнти (3-4 порції):

Основа:

корейська пшенична локшина (або тонкі спагеті) — 350 г.

яловичина — 350 г,

цибуля — 1 шт.,

соєвий соус — 2 ст. л.,

чеснок — 2 зубчики,

чорний перець.

Овочева заправка (чумі):

капуста білокачанна — 200 г,

огірки — 2 шт.,

редис — 6-8 шт.,

морква — 1 шт.,

кінза — великий пучок.

Спеції для овочів:

цукор — 1 ч. л.,

рисовий оцет — 1,5 ст. л.,

мелений коріандр — 0,5 ч. л.,

паприка — 1 ч. л.,

гострий перець кочукару — 0,5-1 ч. л.,

олія — 3 ст. л.

Бульйон (мурі):

вода холодна — 1,2-1,5 л,

помидори — 2 шт.,

огірок — 1 шт. (залишок),

соєвий соус — 4-5 ст. л.,

рисовий оцет — 2 ст. л.,

цукор — 1-1,5 ст. л.,

сіль,

часник — 2-3 зубчики,

чилі за смаком.

Додатково:

кімчі — 150 г,

яйця — 2-3 шт. (для омлету).

Спосіб приготування:

Капусту, редис, моркву та два огірки наріжте максимально тонкою соломкою. Посоліть овочі та залиште на 15 хвилин. Коли вони виділять сік, обов'язково відіжміть його в окрему ємність — він знадобиться для бульйону. До віджатих овочів додайте цукор, рисовий оцет і коріандр. Зверху викладіть паприку з кочукару. Розжарте олію на пательні, залийте нею спеції та ретельно перемішайте всю овочеву масу. Яловичину наріжте тонкими смужками та замаринуйте в соєвому соусі з часником і перцем на 20-30 хвилин. Цибулю наріжте півкільцями. Для кращого смаку обсмажте м'ясо разом із цибулею на сильному вогні до готовності. З яєць підсмажте тонкі млинці, остудіть їх і наріжте тонкою соломкою У холодну воду додайте віджатий овочевий сік. Додайте дрібно нарізані помідори та останній свіжий огірок, нарізаний соломкою. Заправте соєвим соусом, оцтом, цукром і сіллю. Додайте подрібнений часник, чилі та дрібно нарізану кінзу. Поставте бульйон у холодильник мінімум на годину. Відваріть локшину, промийте її холодною водою та розкладіть по глибоких тарілках. Зверху викладіть підготовлені овочі, обсмажене м'ясо, соломку з омлету та кімчі. Обережно залийте все холодним бульйоном.

Куксі подають максимально холодним. Для додаткової прохолоди в тарілку можна додати пару кубиків льоду.