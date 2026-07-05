Ситний і холодний: як приготувати корейський суп куксі (відео)
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Справжня знахідка для літа
Улітку, коли навіть думка про гарячий суп викликає бажання увімкнути кондиціонер, на допомогу приходять холодні страви. Ми розповідали, як приготувати литовський холодний борщ. Ще один варіант холодної страви — корейський куксі, суп із тонкою локшиною, яловичиною, свіжими овочами та крижаним бульйоном. Він одночасно освіжає і насичує.
Як готувати цей суп, показав блогер leocoookss у своєму Instagram.
Овочі для куксі нарізають максимально тонко, щоб вони рівномірно просочилися заправкою і не перебивали смак бульйону. Сік, який виділяють посолені овочі, не виливають, а додають у бульйон. Завдяки цьому його смак виходить насиченим і злегка солодкуватим.
Інгредієнти (3-4 порції):
Основа:
- корейська пшенична локшина (або тонкі спагеті) — 350 г.
- яловичина — 350 г,
- цибуля — 1 шт.,
- соєвий соус — 2 ст. л.,
- чеснок — 2 зубчики,
- чорний перець.
Овочева заправка (чумі):
- капуста білокачанна — 200 г,
- огірки — 2 шт.,
- редис — 6-8 шт.,
- морква — 1 шт.,
- кінза — великий пучок.
Спеції для овочів:
- цукор — 1 ч. л.,
- рисовий оцет — 1,5 ст. л.,
- мелений коріандр — 0,5 ч. л.,
- паприка — 1 ч. л.,
- гострий перець кочукару — 0,5-1 ч. л.,
- олія — 3 ст. л.
Бульйон (мурі):
- вода холодна — 1,2-1,5 л,
- помидори — 2 шт.,
- огірок — 1 шт. (залишок),
- соєвий соус — 4-5 ст. л.,
- рисовий оцет — 2 ст. л.,
- цукор — 1-1,5 ст. л.,
- сіль,
- часник — 2-3 зубчики,
- чилі за смаком.
Додатково:
- кімчі — 150 г,
- яйця — 2-3 шт. (для омлету).
Спосіб приготування:
- Капусту, редис, моркву та два огірки наріжте максимально тонкою соломкою. Посоліть овочі та залиште на 15 хвилин. Коли вони виділять сік, обов'язково відіжміть його в окрему ємність — він знадобиться для бульйону. До віджатих овочів додайте цукор, рисовий оцет і коріандр. Зверху викладіть паприку з кочукару. Розжарте олію на пательні, залийте нею спеції та ретельно перемішайте всю овочеву масу.
- Яловичину наріжте тонкими смужками та замаринуйте в соєвому соусі з часником і перцем на 20-30 хвилин. Цибулю наріжте півкільцями. Для кращого смаку обсмажте м'ясо разом із цибулею на сильному вогні до готовності.
- З яєць підсмажте тонкі млинці, остудіть їх і наріжте тонкою соломкою
- У холодну воду додайте віджатий овочевий сік. Додайте дрібно нарізані помідори та останній свіжий огірок, нарізаний соломкою. Заправте соєвим соусом, оцтом, цукром і сіллю. Додайте подрібнений часник, чилі та дрібно нарізану кінзу.
- Поставте бульйон у холодильник мінімум на годину.
- Відваріть локшину, промийте її холодною водою та розкладіть по глибоких тарілках. Зверху викладіть підготовлені овочі, обсмажене м'ясо, соломку з омлету та кімчі. Обережно залийте все холодним бульйоном.
Куксі подають максимально холодним. Для додаткової прохолоди в тарілку можна додати пару кубиків льоду.